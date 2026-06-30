삼성전기, 글로벌 빅테크에 AI 서버용 MLCC 공급…4500억원 규모

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AI 서버용 고신뢰성 MLCC 수요 급증

"2027년 이후 공급 확대 협의 지속"

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전기가 글로벌 빅테크 기업과 약 4500억원 규모의 인공지능(AI) 서버용 적층세라믹캐패시터(MLCC) 공급 계약을 체결했다. AI 서버 시장 확대로 고부가 MLCC 수요가 빠르게 늘어나는 가운데 삼성전기가 핵심 부품 공급 기반을 확대하는 모습이다.

삼성전기는 글로벌 빅테크 기업과 AI 서버용 MLCC 공급 계약을 체결했다고 30일 공시했다. 계약 기간은 2027년 1월 1일부터 2027년 12월 31일까지 1년간이다.

MLCC는 전기를 저장했다가 반도체에 안정적으로 공급해 원활한 동작을 돕는 핵심 부품이다. 전자제품 안에서 신호 간섭인 노이즈를 제거해 제품 성능과 안정성을 높이는 역할도 한다.

특히 AI 서버는 순간적인 전력 변동이 성능 저하로 이어질 수 있어 안정적인 전력 제어를 담당하는 MLCC의 중요성이 커지고 있다.

삼성전기 MLCC. [사진=삼성전기]

◆ AI 서버용 MLCC 수요 급증…일반 서버 대비 10배 이상 탑재

AI 서버에는 일반 서버보다 MLCC 탑재 수량이 10배 이상 많다. 일반적으로 그래픽처리장치(GPU)에 2만개 이상, 서버 랙 기준으로는 최대 60만개까지 탑재된다.

실장 면적은 제한적인 반면 탑재 수량은 크게 늘어나 초소형 제품이 필수로 꼽힌다. AI 서버의 높은 연산 성능에 따른 발열 증가로 고온, 고전압, 강한 휨 강도 등 가혹한 환경을 견딜 수 있는 고신뢰성 제품도 요구된다.

이 같은 기술 요건 때문에 AI 서버용 MLCC는 진입 장벽이 높고 글로벌 시장에서도 소수 업체 중심으로 공급이 이뤄지고 있다.

삼성전기는 전체 글로벌 MLCC 시장에서 25%의 점유율을 보유하고 있다. 기술 난도가 높은 AI 서버용 MLCC 시장에서는 40% 이상의 점유율을 확보하며 글로벌 선두권을 유지하고 있다.

◆ 고부가 제품 중심 공급 확대…"AI 시대 핵심 부품 기술력 인정"

삼성전기는 자체 소재 기술과 공정 기술을 바탕으로 초소형·초고용량·고온·고전압 특성을 갖춘 AI 서버용 MLCC 제품 라인업을 확대하고 있다.

일반적으로 MLCC 업계에서 대규모 수주 계약은 이례적인 사례로 꼽힌다. 이번 계약은 AI 서버용 MLCC의 공급 부족과 높은 수요를 보여주는 사례라는 게 회사 측 설명이다.

삼성전기는 이번 계약을 계기로 글로벌 고객사 및 주요 빅테크 기업들과 2027년 이후 공급 확대를 포함한 다양한 협의를 진행하고 있다. AI와 전장 등 고부가 제품 중심의 공급 비중도 꾸준히 확대할 계획이다.

장덕현 삼성전기 사장은 "이번 계약은 삼성전기 MLCC가 AI 시대 핵심 부품으로서의 기술력을 인정받은 결과"라며 "고객 요구에 맞춘 차세대 선단 제품을 앞서 개발해 시장을 선점해 나가겠다"고 말했다.

kji01@newspim.com