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'AI 서버 전력 흔들림 잡는다'…삼성전기, MLCC 넘어 '실리콘 캐패시터' 승부수

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  • 삼성전기가 11일 AI반도체용 실리콘캐패시터 양산에 나서며 고부가 반도체 부품 시장 공략에 나섰다
  • 실리콘캐패시터는 D램 공정을 활용해 초소형·고주파 특성을 구현해 AI서버 패키지 내부에서 전력 안정성을 높이는 역할을 한다
  • 삼성전기는 실리콘캐패시터를 MLCC의 보완재이자 고객 맞춤형 솔루션으로 육성해 AI반도체 토털 부품 공급사로 도약을 노린다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

D램 공정 응용해 전력 안정화 부품 양산
MLCC·기판 묶어 AI 서버 시장 공략

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전기가 인공지능(AI) 반도체의 전력 안정성을 좌우하는 실리콘 캐패시터 양산에 나서며 고부가 반도체 부품 시장 공략을 본격화한다. 기존 주력인 적층세라믹캐패시터(MLCC)와 반도체 패키지기판에 이어 실리콘 캐패시터(Si-Cap)까지 확보하면서 AI 서버용 핵심 부품을 함께 공급하는 체계를 갖췄다. 최근 글로벌 대형 고객사와 1조5000억원 규모 공급 계약을 맺은 만큼, 삼성전기가 MLCC 중심 부품사를 넘어 AI 반도체 토털 솔루션 공급사로 보폭을 넓히고 있다는 평가가 나온다.

삼성전기는 11일 서울 중구 태평로빌딩에서 AI 반도체용 실리콘 캐패시터 제품 전략을 공개했다. 실리콘 캐패시터는 실리콘 웨이퍼 기반 반도체 공정을 활용해 제작하는 전력 안정화 부품이다. 전기를 일시적으로 저장했다가 반도체가 필요로 할 때 안정적으로 공급하고, 미세한 전기 노이즈를 걸러내는 역할을 한다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전기 실리콘 캐패시터. 2026.06.11 kji01@newspim.com

AI 반도체는 일반 반도체보다 전력 소모가 크고 순간적인 전력 변화 폭도 크다. 특히 그래픽처리장치(GPU), 고대역폭메모리(HBM) 등이 함께 탑재되는 AI 서버용 패키지는 고집적·대면적 구조로 설계된다. 이 때문에 반도체 칩과 가까운 위치에서 전력을 안정적으로 공급하는 부품의 중요성이 커지고 있다.

◆ AI 패키지 안으로 들어간 전력 부품

실리콘 캐패시터는 기존 MLCC보다 얇게 만들 수 있어 반도체 패키지 내부에 탑재하기 쉽다. 패키지 안에서 칩과 가까운 위치에 배치되면 전력 변동에 빠르게 대응할 수 있고, 고주파 영역에서 발생하는 노이즈를 줄이는 데 유리하다. 삼성전기는 실리콘 캐패시터가 MLCC 대비 낮은 등가직렬인덕턴스(ESL)를 구현해 고성능 중앙처리장치(CPU)와 GPU의 신호 손실을 줄일 수 있다고 설명했다.

김원기 삼성전기 실리콘 캐패시터 개발 그룹장은 "현재의 데이터센터나 여러 AP들은 코어 하나로 돌아가는 일이 절대 없다"며 "각 코어 간에 서로 영향을 얼마나 안 주고받고 각자 독립적으로 잘 동작하느냐가 굉장히 중요하다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전기 실리콘 캐패시터. 2026.06.11 kji01@newspim.com

삼성전기는 D램 제조에 활용되던 ISC(Integrated Stack Capacitor) 공정을 실리콘 캐패시터에 적용했다. 웨이퍼를 깊게 파내 표면적을 넓히고, 그 안에 유전체와 전극을 형성해 작은 면적에서도 높은 전기 용량을 구현하는 기술이다.

김 그룹장은 "삼성전기가 주목한 것은 D램에서 이미 30년 전부터 굉장히 좋은 캐패시터를 만들어 쓰고 있다는 점"이라며 "그렇다면 D램에서 캐패시터만 빼서 우리 고객사가 원하는 좋은 캐패시터를 만들 수 있지 않을까라고 생각한 것"이라고 말했다. 이어 "훨씬 더 용량을 높이고 데이터센터에서 요구하는 전압 수준, 용량 수준에 맞출 수 있게 다시 개발한 것이 실리콘 캐패시터"라고 설명했다.

삼성전기 실리콘 캐패시터 목업. [사진=삼성전

◆ MLCC 대체 아닌 보완재

삼성전기는 실리콘 캐패시터를 MLCC의 대체재가 아닌 보완재로 보고 있다. MLCC는 세라믹 시트를 여러 층으로 쌓아 대용량을 구현하고 고전압 환경을 견디는 데 강점이 있다. 반면 실리콘 캐패시터는 초소형화와 고주파 특성에 강하다. AI 서버처럼 전력 안정성과 공간 효율을 동시에 요구하는 시스템에서는 두 제품을 함께 적용하는 방식이 늘어날 가능성이 크다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 김원기 삼성전기 실리콘 캐패시터 개발 그룹장이 11일 서울 중구 태평로빌딩에서 제품에 대해 설명하고 있다. 2026.06.11 kji01@newspim.com

김 그룹장은 "MLCC는 높이를 마음대로 올릴 수 있다면 가격 대비 성능이 좋다"면서도 "반면에 높이가 굉장히 제약이 있다면 실리콘 캐패시터가 들어갈 수 있고, 그게 처음 실리콘 캐패시터 사업의 시발점이 됐다"고 말했다. 이어 "처음 도입할 때 삼성전기 내부에서도 기존 MLCC 시장을 잡아먹는 것 아니냐는 논의가 있었다"며 "지금 시장 흐름은 MLCC 써가지고는 시스템 성능 설계가 안 되는 상황이 있을 때 실리콘 캐패시터를 쓰면 된다는 쪽"이라고 설명했다.

◆ 고객 맞춤형 시장 정조준

실리콘 캐패시터는 범용 제품 중심의 MLCC와 사업 방식도 다르다. 김 그룹장은 "세라믹 캐패시터는 전 세계에 정해진 사이즈가 있고 규격화된 성능을 누가 빨리 만들어서 시장에 내느냐의 싸움이라면 실리콘 캐패시터는 고객이 요구하는 사양을 만들어주는 사업에 가깝다"며 "비즈니스의 시작은 고객에게 사양을 받는 것으로 시작한다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전기 실리콘 캐패시터. 2026.06.11 kji01@newspim.com

삼성전기는 실리콘 캐패시터 시장이 AI 반도체 패키지 고도화와 함께 빠르게 커질 것으로 보고 있다. 삼성전기 마케팅팀이 인용한 시장조사 자료에 따르면 실리콘 캐패시터 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 18% 성장할 전망이다. AI 서버뿐 아니라 고성능컴퓨팅(HPC), 광통신, 자율주행 등 고속·고밀도 전자장치로 적용처가 넓어질 가능성도 있다.

kji01@newspim.com

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스페이스X, 데뷔 첫날 19% 급등 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 스페이스X가 12일(현지시간) 나스닥 데뷔에서 급등하며 기업가치 2조 달러를 돌파했다. 사상 최대 기업공개(IPO) 후 로켓과 인터넷 서비스, 인공지능(AI)을 아우르는 머스크의 거대 제국에 올라타려는 투자자들이 몰려든 결과다. 스페이스X 주가는 이날 공모가 135달러 대비 19.34% 급등한 161.11달러에 거래를 마쳤다. 이로써 스페이스X는 미국 시가총액 6위 기업에 올랐다. 거래 개시는 많은 시장 참가자들의 예상보다 순조로웠다. 이날 오전 늦게 거래가 시작된 주가는 세션 대부분 동안 전날 공모가 대비 15~30% 상승 범위에서 움직였으며 변동성은 크지 않았다. 거래량은 5억 주, 금액 기준으로는 약 800억 달러를 넘어섰다. 최근 기술주 급락으로 AI 관련주의 천문학적 상승에 대한 우려가 커진 가운데 거래소가 이번 상장을 감당할 수 있을지에 대한 불안 속에 치러진 데뷔였다. AJ벨의 댄 코츠워스 마켓 책임자는 "스페이스X는 증시 데뷔 조달액 기록을 깬 것뿐 아니라 다른 거물들을 한참 따돌렸다"며 "시작 밸류에이션이 이미 2조 달러에 육박하는 상황에서 손가락 클릭 한 번에 그만큼의 가치를 더한 것은 인상적"이라고 평가했다. 개인 투자자들은 전체 물량의 약 20%를 배정받았다. 로이터통신에 따르면 통상적인 IPO보다 훨씬 큰 비중으로 단 1주를 배정받고 축하하는 이들도 있었다. 그윈 숏웰 사장과 브렛 존슨 최고재무책임자(CFO) 등 스페이스X 경영진은 이날 개장벨을 울린 후 뉴욕 타임스스퀘어의 나스닥 마켓사이트에서 자축했다. 머스크는 텍사스에서 직원들을 위한 별도 행사를 열었다. 이날 상장은 머스크를 사상 첫 조만장자(트릴리어네어)로 만들었다. 2025년 매출 187억 달러 기준으로 스페이스X의 시가총액은 매출 대비 약 110배로 다른 초대형주들을 한참 웃돈다. 일부 애널리스트들은 이미 긍정적 투자의견을 냈지만 모닝스타 애널리스트들은 이달 적정 가치를 약 7800억 달러로 평가했고 CFRA는 이날 매도 의견으로 커버리지를 개시했다. 12일(현지시간) 나스닥에 상장한 스페이스X 이미지가 미국 뉴욕 타임스스퀘어에 나오고 있다.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.13 mj72284@newspim.com   mj72284@newspim.com 2026-06-13 05:37
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"한국 32강 진출 확률은 93%" [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 경쟁국을 꺾은 값진 결실은 예상보다 달콤했다. 홍명보호가 12일(한국시간) 조별리그 A조 1차전에서 체코를 2-1로 역전승을 거둬 32강 토너먼트 진출의 9부 능선을 넘었다. 체코전 승리는 단순한 승점 3점 이상의 가치를 지닌다. 유력 외신들은 한국의 조별리그 통과 가능성을 매우 높게 점쳤다. 미국 매체 디애슬레틱은 경기 직후 자체 시뮬레이션 결과를 공개하며 "1승을 거둔 한국의 32강 진출 확률은 93%에 달한다"고 분석했다. 대회 전 매체가 예측했던 진출 확률 70.35%에서 무려 20%포인트 이상 급상승했다. [과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민(가운데) 등 한국 대표팀 선수들이 북중미 월드컵 A조 조별리그 체코와의 경기에서 2-1로 승리한 후 기쁨을 나누고 있다. 2026.6.13 psoq1337@newspim.com 이번 대회부터 참가국이 48개국으로 늘어나면서 각 조 1, 2위는 물론, 조 3위 중 성적이 좋은 8개 팀까지 32강에 합류한다. 영국 'BBC'는 "통계상 승점 3점에 골득실이 0 이상이면 32강 진출이 가능하다"고 설명했다. 특히 이번 대회는 승점이 같을 때 상대 전적을 가장 먼저 따진다. 한국은 가장 까다로운 조 2위 경쟁자인 체코를 직접 무너뜨리면서 향후 순위 싸움에서 절대적인 우위를 선점했다. 남은 조별리그 일정도 한결 여유로워졌다. 디 애슬레틱은 한국이 오는 19일 멕시코와의 2차전에서 패하더라도 32강 진출 확률은 86%를 유지할 것으로 내다봤다. 마지막 상대인 남아공전이 남아있기 때문이다. 심지어 최악의 시나리오인 '남은 2경기 전패'를 당하더라도 한국이 토너먼트에 오를 확률은 55%로 예상했다. psoq1337@newspim.com 2026-06-13 08:27

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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