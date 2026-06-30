프랑스 휩쓴 K애니…콘진원, 수출상담 8409만불 "글로벌 수요 입증"

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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 프랑스에서 K애니메이션 열기에 힙입어 총 8409만 달러의 상담액을 기록했다.

한국콘텐츠진흥원은 프랑스 안시에서 열린 '2026 안시 국제 애니메이션 마켓(2026 MIFA)'에서 한국공동관을 성료했다. 사진은 한국공동관에서의 수출 상담 모습. [사진= 콘진원]

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 지난 23일부터 26일까지 프랑스 안시에서 열린 '2026 안시 국제 애니메이션 마켓(2026 MIFA)'에서 한국공동관을 성료했다.

2026 MIFA는 안시 국제 애니메이션 영화제와 함께 개최되는 세계 최대 규모의 글로벌 애니메이션 전문 마켓 중 하나로, 전 세계 애니메이션 기업과 투자자, 바이어가 참여하는 주요 행사다. 콘진원은 행사 기간 동안 전시, 비즈니스 매칭, 투자 유치(피칭), 콘퍼런스 등 수출 지원을 위한 다양한 프로그램을 운영하며 글로벌 애니메이션 산업의 교류와 협력의 장을 마련했다.

올해 MIFA 한국공동관에는 에이컴즈, 알리몰리스튜디오, 클라이맥스스튜디오, 데브시스터즈, 키즈캐슬, 오콘, 픽셀플레넷, 픽스트랜드, 스튜디오에이콘, 스튜디오 애니멀, 스튜디오 쉘터, 스튜디오티앤티 등 국내 애니메이션 기업 12개 사가 참가했다. 참가기업은 독일, 미국, 스페인, 영국, 이탈리아, 캐나다, 프랑스 등 주요 국가의 바이어들과 공동제작, 라이선싱, 배급 등 다양한 분야에서 협력 방안을 논의하며 글로벌 사업화 가능성을 모색했다

콘진원 관계자는 "참가기업들은 총 8409만 달러(약 1292억 원, 환율 1537원 기준) 규모의 상담액을 달성해 K-애니메이션 지식재산(IP)에 대한 글로벌 시장의 높은 수요를 입증했다"고 설명했다.

프랑스에서 열린 2026 MIFA 한국공동관 피칭쇼케이스에 현지인들이 대거 방문, 경청하고 있는 모습. [사진= 콘진원]

콘진원은 우수 K-애니메이션 IP의 해외 진출 확대를 위해 '케니메이션(KANIMATION) 피칭 쇼케이스'도 개최했다. 이번 쇼케이스에서는 클라이맥스 스튜디오의 '요망', 데브시스터즈의 '쿠키런 애니메이션 극장판', 픽스트랜드의 '바이러스 N호', 스튜디오 애니멀의 '이세계 국밥 마스터', 스튜디오 쉘터의 '마루는 강쥐' 등 5개 사의 우수 애니메이션 IP가 글로벌 바이어와 투자자들에게 소개됐다.

한국공동관 참가사 스튜디오 에이콘의 '코리안 소울즈(Korean Souls)'는 2026 MIFA 공식 프로그램인 '다큐멘터리 피치스'에 초청됐다. 프랑스와의 공동제작 프로젝트인 '코리안 소울즈'는 탁월한 기획력과 제작 역량을 인정받아 해당 프로그램에서 'Christal Publishing Prize'와 'DOK Leipzig Prize' 2관왕에 올랐다.

스튜디오 에이콘 김선구 대표는 "MIFA 공식 초청은 한국 애니메이션의 창작 역량이 세계에서도 통한다는 것을 보여주는 고무적인 결과다"라며, "앞으로도 K-애니메이션 IP 확장을 위해 국제 협업을 지속해 나가겠다"라고 말했다.

콘진원 콘텐츠IP진흥본부 이도형 본부장은 "애니메이션 기획부터 제작, 해외 진출까지 전 주기에 걸친 맞춤형 지원을 강화해 K-콘텐츠의 글로벌 확장을 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

fineview@newspim.com