민선9기 포항 시정 비전 'ALL GOOD, POHANG'

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인수위, 현안·정책과제·시민제안 종합 검토… 분과별 실행과제 정리

박용선 당선인 "인수위 제안, 민선9기 시정의 기초자료로 삼겠다"

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 민선 9기 경북 포항시의 시정 비전으로 'ALL GOOD, POHANG(올굿 포항)'이 제안됐다. 또 시정 슬로건은 '위대한 포항, 더 나은 내일'로 정해졌다.

시정 목표 실현을 위한 5대 정책은 ▲미래를 선도하는 혁신 성장▲어디든 살기 좋은 균형 발전▲모두가 풍요로운 정주 여건▲언제나 다채로운 관광문화▲안전이 일상이 된 안심 도시 등이다.

박용선 경북 포항시장 당선인이 29일 열린 '인수위 활동 최종 보고회'에서 마무리 발언을 하고 있다.[사진=인수위]2026.06.30 nulcheon@newspim.com

포항 시장직 인수위원회는 지난 29일 인수위 활동 보고회를 열고 이 같은 내용을 담은 활동 보고서를 채택했다고 밝혔다.

이번 보고회는 지난 6월 10일 인수위원회 출범 이후 추진해 온 시정 인수 활동을 종합하고, 민선 9기 출범 이후 우선 추진해야 할 주요 현안과 정책 과제를 점검하기 위해 마련됐다.

인수위는 당선인의 시정 철학인 '현장 중심·소통 중심·화합 중심'을 활동 방향으로 정하고 주요 사업 현장과 시민 생활 현장을 직접 확인했다. 자문위원 제언과 대시민 정책 제안도 소관 분과 및 담당 부서 검토에 연계해 시정 준비 과정에 반영될 수 있도록 했다.

또 주요 현안 32건, 정책 과제 177건, 업무 보고 26회, 현장 방문 5개소, 대시민 정책 제안 273건 등에 대한 종합 검토 결과를 보고했다.

특히 인수위는 민선 9기 시정 운영의 기본 원칙을 '회복·균형·미래'로 제시하고 민선 9기 시정 비전으로 'ALL GOOD, POHANG(올굿 포항)'을, 시정 슬로건으로 '위대한 포항, 더 나은 내일'을 함께 제안했다.

인수위는 해당 비전과 슬로건에 대해 시민의 삶 가까이에서 듣고 시민의 눈높이에서 살피며 시민과 함께 포항 발전을 실현해 나가겠다는 뜻을 담았다고 설명했다.

이와 함께 민선 9기 시정 목표 실현을 위한 5대 정책 제언도 보고했다. 5대 정책 제언은 ▲미래를 선도하는 혁신 성장 ▲어디든 살기 좋은 균형 발전 ▲모두가 풍요로운 정주 여건 ▲언제나 다채로운 관광문화 ▲안전이 일상이 된 안심 도시 등이다.

이날 보고회에서 분과별 활동 결과도 함께 공유됐다.

자치행정분과는 재정 건전성 회복, 효율적인 조직 운영, 시민 중심의 정책 전환을 민선 9기 시정 운영의 핵심 방향으로 제시했으며, 시민이 체감할 수 있는 행정 혁신과 지속 가능한 시정 운영 기반 마련의 필요성을 강조했다.

경제산업분과는 철강 산업 고도화, 소상공인 지원, 미래 산업 육성 등 6개 분야 49건의 공약과 정책 제안을 검토하고, 경제 산업 육성 기본 계획 수립과 AI·로봇·양자 등 미래 산업 선제 육성 필요성을 제안했다.

복지환경분과는 24시간 365일 돌봄 체계 구축, 출생·산후 지원 확대, 포항시 교육재단 설립, 노인·장애인 복지시설 확충, 공공보건 인프라 강화 등을 주요 과제로 제시했다.

또 초고령 사회와 저출산 위기에 대응하기 위한 복지 전달 체계 개편, 공공보건 인프라 확충, 청소년 복합문화·여가 플랫폼 조성 등 시민 삶의 질 향상을 위한 생활 인프라 개선 필요성을 강조했다.

건설도시분과는 민생과 직결된 도시 현안과 위험 요인을 면밀히 진단해 즉시 실행 가능한 대안을 도출하는 데 중점을 뒀다. 기존 도심 공간을 효율적으로 활용하고, 시민과 청년이 함께 살아가는 '인간 중심의 고밀도 압축 도시(Compact City)' 조성 방향을 제시했다.

시정혁신TF는 시민과 기업이 체감할 수 있는 행정 혁신과 조직 개편, 민생 경제 회복과 사회 통합을 위한 협치 기반 마련에 중점을 뒀다. 특히 시민·기업·노동·행정이 함께하는 '(가칭)포항 올굿 상생 위원회' 설치·운영 방향을 제안했다.

박용선 포항시장 당선인은 "인수위원회가 제안해 주신 내용은 민선 9기 시정의 중요한 기초 자료로 삼겠다"며 "시민이 체감하는 변화와 책임 있는 실행을 통해 지역 경제를 회복하고 시민 삶의 질을 높이겠다"고 말했다.

공원식 인수위원장은 "인수위원회는 시정 전반의 현안과 공약 사항을 점검하고, 민선 9기 시정의 성공적인 조기 안착을 위한 정책 과제와 시정 운영 방향을 정리했다"고 밝혔다.

인수위원회는 분과별 검토 정책 과제를 소관 부서에 통보해 후속 검토를 요청하고, 민선 9기 공약 실행 계획 및 부서별 추진 계획 수립과 연계할 방침이다. 향후 백서를 발간해 시정 인수 활동의 공식 기록으로 남길 예정이다.

nulcheon@newspim.com