뉴로핏, 싱가포르 래플즈병원에 '뉴로핏 아쿠아' 공급

AI 핵심 요약beta
- 뉴로핏은 30일 싱가포르 래플즈병원과 뇌질환 AI 소프트웨어 공급 계약을 체결했다.
- 뉴로핏 아쿠아는 뇌 MRI를 정량 분석해 치매 등 신경퇴행성 질환의 뇌 위축을 수치화해 보고서를 제공하는 SaaS 방식 소프트웨어다.
- 뉴로핏은 이번 계약으로 싱가포르 및 동남아 시장 레퍼런스를 확보해 래플즈메디컬그룹 산하 의료기관과 인접국가로 공급 확대를 기대했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 뇌 질환 진단·치료 인공지능(AI) 기업 뉴로핏은 싱가포르 래플즈병원(Raffles Hospital)과 뇌신경 퇴화 영상 분석 소프트웨어 '뉴로핏 아쿠아(Neurophet AQUA)' 공급 계약을 체결했다고 30일 밝혔다.
뉴로핏 아쿠아는 뇌 자기공명영상(MRI)을 정량 분석해 뇌 위축과 백질 변성 등을 평가하는 소프트웨어다. 알츠하이머병과 혈관성 치매 등 신경퇴행성 질환에서 나타나는 뇌 위축과 백질 변성을 수치화해 분석 보고서를 제공한다.
이번 제품은 서비스형 소프트웨어(SaaS) 방식으로 공급된다. 뉴로핏은 SaaS 기반 공급을 통해 중장기적으로 안정적인 매출 기반을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
래플즈병원은 래플즈메디컬그룹 산하 핵심 의료기관으로, 싱가포르를 대표하는 민간 종합병원이다. 신경과와 영상의학과를 중심으로 중증 질환 진료 역량을 갖추고 있으며 아시아 지역 환자를 유치하는 의료기관으로 알려져 있다.
래플즈메디컬그룹은 래플즈병원을 포함해 100개 이상의 클리닉과 의료시설을 운영하고 있으며, 중국과 일본, 베트남 등으로 사업을 확대하고 있다.
뉴로핏은 이번 계약을 통해 싱가포르 시장에서 레퍼런스를 확보했으며, 향후 래플즈메디컬그룹 산하 의료기관으로 공급이 확대될 경우 해외 사업 확대에도 도움이 될 것으로 기대했다. 특히 싱가포르가 동남아시아 의료 허브인 만큼 이번 공급 계약이 인접 국가로의 시장 확대와 제품 도입에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보고 있다.
빈준길 뉴로핏 공동대표는 "싱가포르 난양공과대학교 치매연구센터와 싱가포르 국립대학교, 싱가포르 종합병원에 이어 래플즈병원에도 제품을 공급하게 됐다"며 "이번 계약을 계기로 싱가포르와 동남아시아 시장에서 주요 제품의 공급을 확대해 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com