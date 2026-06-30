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분조위, 채권형 랩 손실 증권사 배상책임 첫 인정

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  • 금융감독원은 29일 분조위가 채권형 랩 운용 손실에 대해 증권사 손해배상 책임을 인정했다고 밝혔다.
  • 분조위는 증권사가 시장금리보다 낮은 금리로 CP·채권을 고가 매수하고 만기 불일치·리스크 관리 소홀로 선관주의·충실의무를 위반했다고 판단했다.
  • 이에 따라 증권사는 신청인 A에게 12억6000만원(70%), 신청인 B에게 3억9000만원(60%)을 배상하도록 결정했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

CP·채권 고가 매수, 만기 불일치 운용 위법 판단

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융분쟁조정위원회(이하 분조위)가 채권형 랩 상품 운용 과정에서 고객에게 손해를 입힌 증권사의 손해배상책임을 인정했다. 자본시장법상 투자일임업자인 증권사의 선관주의·충실의무 위반 여부를 판단한 첫 조정 결정이다.

30일 금융감독원은 분조위가 지난 29일 증권사가 고객의 채권형 랩 상품을 운용하면서 기업어음(CP)·채권을 시장금리보다 낮은 금리로 고가 매수하고 만기 불일치 전략을 취하면서 리스크 관리를 소홀히 한 행위에 대해 손해액 일부를 배상하도록 결정했다고 밝혔다.

분조위는 해당 증권사의 행위가 자본시장법상 투자일임업자의 선관주의·충실의무 위반에 해당한다고 판단했다. 배상 비율은 고객별로 60~70%를 적용했다.

[사진=뉴스핌DB]

채권형 랩 어카운트는 증권사가 고객과 1대1 계약을 맺고 자산을 운용하는 금융상품이다. 다수 고객 자산을 집합 운용하는 펀드와 달리 개별 고객의 투자 목적과 자금 수요를 반영해 단독 운용할 수 있어 법인 고객의 단기 자금 운용 수단으로 활용돼 왔다.

이 상품은 법인 고객의 단기 자금 운용 목적의 단기 계약으로 운용되지만, 목표수익률을 맞추기 위해 운용 기간보다 만기가 긴 채권이나 CP를 편입하는 구조가 쓰였다. 만기 시 보유 자산을 매각해 상환하는 실적배당 상품인 만큼 투자 원금 손실 가능성이 있다.

2022년 하반기 레고랜드 사태 이후 시중금리가 급등하면서 채권·CP 가격이 하락했고, 채권형 랩 상품에서도 투자 손실이 발생했다. 일부 증권사는 고객과 사적 화해를 진행했지만 배상 금액 등을 둘러싼 입장 차이로 민사소송과 금융감독원 분쟁 민원이 이어졌다.

이번 조정은 신청인 A와 신청인 B가 같은 증권사를 상대로 제기한 분쟁 민원 2건에 대한 결정이다.

신청인 A는 2023년 3월 15일 해당 증권사에 금융상품 제안을 요청했고, 같은 달 22일 채권형 랩 상품 2건에 가입했다. 1차 랩 상품은 투자 금액 450억원, 목표수익률 4.3%, 가입일 2023년 3월 22일, 만기일 2023년 7월 6일, 기간 107일이었다. 2차 랩 상품은 투자 금액 350억원, 목표수익률 4.3%, 가입일 2023년 3월 22일, 만기일 2023년 8월 10일, 기간 142일이었다. 편입 자산은 AA- 이상 채권과 A1 이상 CP로, 국내 시중은행 정기예금담보 자산유동화기업어음(ABCP)을 포함했다.

해당 증권사는 1차 랩 상품 만기 하루 전인 2023년 7월 5일 운용역의 행위로 손실이 발생해 내부 감사가 진행 중이라는 이유로 환매를 연기했다. 신청인 A는 같은 해 8월 10일 가입 금액 800억원에 대해 출금 신청을 했고, 투자 원금보다 4억6000만원 적은 795억4000만원을 상환받았다.

신청인 B는 2023년 4월 5일과 5월 23일 해당 증권사로부터 채권형 랩 상품을 제안받고 다음 날 각각 투자일임계약을 체결했다. 1차 랩 상품은 투자 금액 100억원, 목표수익률 3.60%, 가입일 2023년 4월 6일, 만기일 2023년 7월 6일이었다. 2차 랩 상품은 투자 금액 50억원, 목표수익률 3.80%, 가입일 2023년 5월 24일, 만기일 2023년 8월 24일이었다. 편입 자산은 A1 등급 이상 CP로, 국내 시중은행 정기예금담보 ABCP가 포함됐다.

신청인 B는 2023년 7월 3일 해당 증권사로부터 약 4억5000만원의 평가손실이 발생했다는 통보를 받았다. 이후 상세 거래 내역을 검토해 CP 고가 매입과 만기 불일치 운용 사실을 확인하고 같은 해 7월 6일 운용 중단을 지시했다. 신청인 B는 만기 도래 이후에도 당시 CP 가격 하락 등으로 환매가 어려워 상환받지 않고 편입 CP 만기인 2024년 3~4월까지 보유한 뒤 최종 150억3000만원을 상환받았다.

분조위는 이번 사안의 주요 쟁점으로 ▲불법행위 인정 여부 ▲손해액 산정 기준 ▲손해배상 비율을 논의했다.

자본시장법 제96조는 투자일임업자가 투자자에 대해 선량한 관리자의 주의로 투자일임재산을 운용하고, 투자자의 이익을 보호하기 위해 업무를 충실히 수행해야 한다고 규정한다.

분조위는 신청인과 증권사가 제출한 자료, 금융감독원 검사 자료 등을 종합한 결과 해당 증권사가 대부분 시가 기준인 민평금리보다 낮은 금리로 CP·채권을 고가 매수한 행위는 선관주의 의무와 충실의무를 위반한 것이라고 판단했다.

또 해당 증권사가 신청인 A·B의 채권형 랩 상품 만기가 임박한 시점에 잔존 만기가 긴 채권·CP를 편입하고도 시장 상황 변화에 대비한 리스크 관리를 소홀히 한 점도 의무 위반으로 봤다. 신청인 A의 경우 랩 상품 만기가 2개월 미만 남은 2023년 6월 25일 잔존 만기 10개월 채권이 편입됐고, 신청인 B의 경우 만기가 2개월 미만 남은 2023년 6월 15일 잔존 만기 10개월 CP가 편입됐다.

금융감독원 검사에서는 해당 증권사의 상당수 고가 매수 거래 동기가 다른 고객의 목표수익을 맞추기 위한 이른바 '제3자 이익 도모'에 있었다는 점도 확인됐다. 분조위는 이 증권사가 과거 유사한 불건전 영업행위로 제재를 받았음에도 위법한 운용 행위 재발 방지를 위한 노력을 기울이지 않은 점도 고려했다.

손해액은 관련 1심 판결과 같이 신청인 A·B가 만기 시 받을 수 있었던 원금과 수익, 실제 상환받은 금액의 차이를 기준으로 산정했다. 앞서 1심 법원은 증권사의 자본시장법상 선관주의·충실의무 위반 채권 운용 행위에 대해 불법행위 손해배상책임을 인정하고 목표수익률에 미달한 금액의 70%를 배상하도록 판단한 바 있다.

분조위는 1심 판결의 배상 비율 70%를 감안하되 신청인과 증권사 간 사실관계 차이, 금융감독원 검사 결과, 과거 분쟁조정 사례 등을 종합해 별도 배상 기준을 적용했다. 가중 요소로는 채권·CP 거래 의도와 양태, 거래 빈도, 투자일임 자금 목적, 신청인의 운용 지시 이행 여부 등을 봤고, 감경 요소로는 신청인 A·B의 과거 투자 경험과 금융 전문성 보유 수준 등을 반영했다.

이에 따라 분조위는 해당 증권사가 신청인 A에게 손해액의 70%인 12억6000만원을 배상하고, 신청인 B에게 손해액의 60%인 3억9000만원을 배상하도록 결정했다.

금융감독원은 이번 결정이 투자자의 재산을 위법하게 운용할 경우 행정상 제재뿐 아니라 민사상 책임도 부담할 수 있다는 점을 명확히 한 데 의미가 있다고 설명했다. 앞서 금융위원회와 금융감독원은 2025년 2월 채권형 랩·신탁 관련 자본시장법 위반으로 8개 증권사에 기관경고, 1개 증권사에 기관주의를 부과하고 9개 증권사에 총 289억7000만원 규모 과태료를 부과한 바 있다.

조정 결정은 양 당사자인 신청인 A·B와 피신청인 증권사가 조정안을 제시받은 날부터 20일 이내 수락하면 성립한다. 조정이 성립하면 금융소비자보호법 제39조에 따라 재판상 화해와 같은 효력이 발생한다.

금융감독원은 "증권사의 채권 거래 과정에서 적정 가격 산정 등 건전한 채권 운용 관행이 정착되도록 유도하겠다"고 밝혔다.

dconnect@newspim.com

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동탄·기흥·구리 규제지역 묶인다 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 반도체 특수와 교통 호재, 서울 인접 수요가 맞물리며 집값이 오른 경기 주요 지역이 규제지역으로 신규 지정된다. 정부는 투기적 매수를 차단하고 실수요자를 보호하기 위해 화성시 동탄구와 용인시 기흥구, 구리시를 투기과열지구 및 조정대상지역으로 지정하기로 했다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] 30일 국토교통부는 주거정책심의위원회 심의·의결을 거쳐 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳을 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정한다고 밝혔다. 이번 지정은 최근 이들 지역의 주택가격 상승세가 이어진 데 따른 조치다. 지정 효력은 7월 1일부터 발생한다. 화성시 동탄구와 용인시 기흥구는 최근 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감과 GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선 영향이 반영된 지역으로 꼽힌다. 구리시는 서울과 인접한 역세권 수요가 이어지며 가격 상승세가 지속되고 있는 상황이다. 월간 주택 매매가격 변동률을 보면 화성시 동탄구는 올해 2월 0.78%에서 상승 폭이 매월 확대되며 5월에는 1.5%대를 넘어섰다. 지난 4월과 5월 용인시 기흥구는 0.85%와 0.95% 상승했다. 구리시는 올 2월 1.77%의 상승률을 기록하더니 지난달까지 1.15%로 집계됐다. 국토부는 이들 지역의 가격 흐름과 주택시장 상황을 고려해 규제지역 신규 지정을 결정했다. 투기과열지구와 조정대상지역 지정에 따라 해당 지역에서는 주택시장 과열을 억제하기 위한 관련 규제가 적용된다. 규제지역으로 지정되면 주택구입 목적 주택담보대출 LTV가 무주택자 기준 40%로 제한되고, 유주택자는 주담대를 받을 수 없다. 대출 한도는 최대 6억원으로 묶이며 6개월 이내 전입 의무도 부과된다. 청약에서는 1순위 요건과 재당첨 제한, 전매제한이 강화되고, 조정대상지역 지정에 따라 다주택자 취득세·양도세 중과와 1세대1주택 비과세 거주요건도 적용된다. 투기과열지구 내 정비사업장에서는 조합원 지위 양도 제한과 정비사업 분양 재당첨 제한도 적용된다. 경기도도 후속 조치에 나선다. 경기도는 시·도 도시계획위원회를 거쳐 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획이다. 토지거래허가구역 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월 31일까지다. 토지거래허가구역은 '부동산 거래신고 등에 관한 법률'에 따라 지정 공고일인 6월 30일에서 5일 뒤부터 효력이 발생한다. 국토부 관계자는 "규제지역 신규 지정과 함께 부동산 시장을 교란하는 불법행위에 엄정 대응하겠다"며 "주택가격 상승 지역에 대한 모니터링도 강화할 계획"이라고 말했다. 주택시장이 조속히 안정될 수 있도록 9·7 주택공급 확대방안, 1·29 수도권 도심 6만가구 공급계획, 5월 말 발표한 매입임대 물량 확대와 비아파트 공급 확대 계획 등을 추진한다. 매입임대의 경우 내년까지 규제지역에 6만6000가구 이상을 공급한다는 계획이다. '범정부 주택공급 현장 애로해소 지원센터'를 가동해 주택건설 애로 해소를 지원하고, 현장의 목소리를 반영해 공급 방안을 보완·발전시켜 나갈 예정이다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] Q. 어느 지역이 규제지역으로 새로 지정되나요? A. 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳이 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정됩니다. Q. 규제지역 지정 효력은 언제부터 발생하나요? A. 투기과열지구와 조정대상지역 지정 효력은 7월1일부터 발생합니다. Q. 정부가 이들 지역을 규제지역으로 지정한 이유는 무엇인가요? A. 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감, GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선, 서울 인접 역세권 수요가 맞물리며 주택가격 상승세가 이어졌기 때문입니다. Q. 토지거래허가구역 지정도 함께 추진되나요? A. 경기도는 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획입니다. 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월31일까지입니다. Q. 정부는 규제지역 지정 외에 어떤 대응을 하겠다고 밝혔나요? A. 국토부는 불법행위에 엄정 대응하고 주택가격 상승 지역에 대한 모니터링을 강화하겠다고 밝혔습니다. 또 기존 주택공급 확대방안과 매입임대·비아파트 공급 확대 계획을 추진하고, 주택공급 현장 애로해소 지원센터를 가동할 예정입니다. chulsoofriend@newspim.com 2026-06-30 08:17
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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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