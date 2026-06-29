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2026.06.29 (월)
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[AI 부동산 투데이] 종부세 다시 1조원대…대상자 8만명 늘었다

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AI 핵심 요약

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  • 정영희 기자가 29일 종부세 과세 확대를 전했다.
  • 2025년 귀속 주택 종부세 1조3090억원으로 늘었다.
  • 서울 오피스텔은 대형만 강세, 소형은 약세다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

6월 29일 AI가 꼽은 건설·부동산 이슈
2025년 귀속 주택 종부세 20.3% 증가
기업형 첨단도시로 반도체 투자 지원
서울 대형 오피스텔 강세…면적별 양극화

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 2026년 6월 29일 건설·부동산 시장에서는 보유세 부담 확대와 첨단산업 거점 조성, 주거상품 간 가격 차별화가 동시에 부각됐습니다. 주택 종합부동산세는 과세 대상과 결정세액이 함께 늘었습니다. 정부 산업입지 정책은 정주 기능을 결합한 도시개발 방식으로 확장되는 가운데 서울 오피스텔 시장에서는 대형 상품 강세가 이어지고 있습니다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 다시 늘어난 종부세…보유세 개편론 앞두고 시장 촉각

지난해 주택 종합부동산세 결정세액이 1조원대를 다시 기록했습니다. 2025년 귀속 주택 종부세 결정세액은 1조3090억원으로 전년 대비 2214억원 증가했습니다. 납부 대상자는 53만8439명으로 8만3010명 늘었습니다. 공시가격 상승 영향으로 과세 인원과 세액이 동시에 확대된 셈입니다.

지역별로는 서울 비중이 컸습니다. 서울에서 걷힌 세액은 7411억원으로 전체의 절반을 넘었고, 서울 거주 납세자는 32만6729명으로 집계됐습니다. 1가구 1주택자 납부 인원도 15만2654명에 달했습니다. 종부세 부담이 다시 커지면서 향후 보유세 조정 논의가 다주택자뿐 아니라 고가 주택 보유자와 1세대 1주택자에게 어떤 영향을 줄지도 주요 변수로 떠오르고 있습니다.

◆ 반도체 투자 800조원…산단 넘어 '살 수 있는 도시'로

첨단산업 입지 정책이 단순한 공장 부지 공급을 넘어 도시개발 전략으로 바뀌고 있습니다. 정부는 반도체와 피지컬 AI(인공지능)과 AI 데이터센터를 중심으로 대규모 산업 기반을 구축하고, 기업형 첨단도시 모델을 통해 산업과 생활 인프라를 함께 배치한다는 구상입니다. 기업형 첨단도시는 생산시설과 연구시설뿐 아니라 주거, 교육, 의료, 문화시설까지 결합한 형태입니다.

서남권에는 800조원 규모 반도체 투자를 뒷받침할 생산거점 조성이 추진됩니다. 삼성전자와 SK하이닉스 메모리 팹 4기 구축 방안이 거론됐고, 충청권 HBM 패키징 거점과 동남·대경권 소부장 거점도 연계됩니다. 교통망 확충과 인허가 기간 단축까지 함께 추진해 첨단산업 생태계를 빠르게 조성하겠다는 계획입니다.

◆ 아파트값 부담에 눈 돌린 수요…대형 오피스텔만 강세

서울 오피스텔 시장에서는 대형 상품 선호가 가격 흐름을 가르고 있습니다. 6월 서울 대형 오피스텔 매매가격은 1년 전보다 9.16% 상승했습니다. 중대형과 중형도 각각 3.86%, 1.53% 올랐지만 소형과 초소형은 하락세를 보였습니다. 오피스텔 전체가 일제히 회복됐다기보다 실거주 대체 수요가 붙는 넓은 면적에 매수세가 집중된 모습입니다.

아파트 전셋값 상승과 전세 매물 부족, 대출 규제 등이 겹치면서 상대적으로 진입 장벽이 낮은 대형 오피스텔이 대안으로 부각됐습니다. 거래량도 늘었습니다. 수도권 오피스텔 거래량은 올해 1~4월 1만530건으로 전년 동기 대비 10.74% 증가했습니다. 다만 소형 오피스텔 약세가 이어지고 있어 면적별 양극화는 한동안 계속될 가능성이 있습니다.

chulsoofriend@newspim.com

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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41
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"미·이란, 상호 공격 중단 합의" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 상호 군사 공격을 중단하기로 합의하고, 호르무즈 해협 통항 문제를 논의하기 위해 이번 주 카타르에서 고위급 회담을 개최하기로 했다. 28일(현지시각) 미국 인터넷 매체 악시오스는 미국의 한 고위 당국자를 인용, 양국이 모든 군사 행동을 중단하기로 합의했으며, 30일 카타르 수도 도하에서 실무 협상을 이어갈 예정이라고 보도했다. 이번 합의는 휴전 체결 이후 불과 11일 만에 양측이 다시 공습을 주고받으며 긴장이 고조된 가운데 나온 것이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 필요할 경우 군사작전을 재개해 "끝까지 마무리하겠다(complete the job)"고 경고하면서 중동 정세는 다시 불안정한 모습을 보였다. 최근 충돌은 전쟁 종식을 위해 체결된 양해각서(MOU)의 해석 차이에서 비롯된 것으로 전해졌다. 핵심 쟁점은 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협의 통항 관리 방식이었다. ◆ 호르무즈 통항 정상화 논의…핫라인 구축도 추진 미국 고위 당국자는 악시오스에 "모든 군사적 행동(kinetic activity)을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다. 또 다른 당국자는 "당분간 양측 모두 추가 군사 행동을 자제할 것"이라며 "민간 선박들은 호르무즈 해협을 자유롭게 통항할 수 있을 것"이라고 설명했다. 협상 내용을 잘 아는 또 다른 소식통 역시 이번 주 회담 개최 사실을 확인했다. 양측이 합의한 MOU에 따르면 이란은 상선들의 안전한 통항을 보장하기 위해 최선의 노력을 기울이기로 했으며, 이에 상응해 미국은 이란 항만에 대한 봉쇄 조치를 해제했다. 지난주 스위스에서 열린 협상에서는 JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 대표단이 이란과 미국 군 및 이슬람혁명수비대(IRGC) 간 직통 연락망(핫라인)을 구축하기로 합의했다. 해당 핫라인은 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항을 실시간으로 조율하기 위한 장치다. 다만 지난 주말 기준으로도 핫라인은 아직 가동되지 않았으며, 이란은 다시 선박들이 자국과 운항 일정을 조율해야 한다고 주장하면서 긴장이 재차 고조된 바 있다. 당초 이번 회담은 스위스에서 이란 핵 프로그램을 논의하기 위해 예정됐으나, 최근 군사적 긴장이 격화되면서 장소가 카타르로 변경됐고 의제 역시 호르무즈 해협 문제로 옮겨진 것으로 알려졌다. 미국 측에서는 기술협상팀을 이끄는 닉 스튜어트가 참석할 것으로 예상된다. 백악관은 이번 회담과 관련한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. ◆ 이란 외무, 호르무즈 배타적 통제권 주장… 트럼프 위협 일축 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 현지시간 28일 이라크 바그다드에서 열린 이라크 외무장관과의 공동 기자회견에서 호르무즈 해협에 대한 배타적이고 전면적인 통제권이 자국에 있다고 주장하며, 미국의 어떤 위협에도 굴하지 않을 것이라고 밝혔다. 워싱턴포스트 등에 따르면 아라그치 장관은 "호르무즈 해협의 관리와 해상 교통의 완전한 복구는 이란의 관할(책임) 하에 있다"며 "다른 어떤 국가나 단체도 이 문제에 대한 책임이나 권한을 갖고 있지 않다"고 강조했다.  이어 "기존 합의와 상충되는 개입이나 새로운 체제를 만들려는 시도는 상황을 더 복잡하게 만들고, 해협의 정상화 복귀를 지연시키는 한편 긴장을 고조시킬 뿐"이라고 말했다 미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-06-29 05:44

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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