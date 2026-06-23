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보유세 개편 핵심은 공정가액비율 인상..."주택시장 영향 단기에 그칠 것"

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AI 핵심 요약

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  • 정부가 다음달 실거주·비거주 구분해 부동산 보유세와 양도세를 함께 조정할 계획을 검토했다
  • 공정시장가액비율 상향과 장기보유특별공제 축소로 비거주·투자 목적 주택의 세 부담을 높이는 방안이 논의됐다
  • 전문가들은 강도에 따라 매물 증가는 가능하지만 지역별 효과와 매물 잠김, 집값 안정 한계 등 부작용 우려도 제기했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

서울 매물 줄고 집값 오르자
세제 정상화 논의 본격화
전문가들 "매물 출회" vs "똘똘한 한 채 강화"

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 다음 달 세제개편안을 통해 부동산 보유세와 양도소득세 개편에 나설 것으로 전망되면서 주택시장이 촉각을 곤두세우고 있다. 실거주 목적의 장기 보유는 유지하되 투자·비거주 목적 보유에 대한 세제 혜택을 축소하는 방안이 거론되는 가운데, 전문가들은 매물 출회 확대와 시장 왜곡 가능성을 두고 상반된 의견을 내놓고 있다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 세제개편안 앞두고 보유세·양도세 동시 조정론 부상

23일 관가에 따르면 정부는 다음달 발표할 세제개편안에서 부동산 보유세와 양도소득세를 함께 손보는 방안을 검토하고 있다. 실거주 주택과 투자·비거주 목적 주택을 구분해 세 부담을 달리 설계하는 방향이 유력하게 거론된다.

부동산 세제 개편 논의는 대통령실의 메시지 이후 구체화되는 분위기다. 김용범 대통령실 정책실장은 지난 20일 자신의 페이스북에 "보유세와 양도세를 합리적으로 조정하는 것이 필요하고 옳은 방향"이라는 내용의 글을 올렸다. 이재명 대통령도 그동안 장기보유특별공제 제도 손질 필요성을 여러 차례 언급해 온 만큼 다음달 세제개편안에 관련 내용이 담길지 시장의 관심이 커지고 있다.

정부의 문제의식은 실거주보다 투자 목적의 주택 보유에 세제 혜택이 과도하게 주어졌다는 데 있다. 최근 수도권 집값 상승세가 확대된 점도 세제 개편 논의의 배경으로 꼽힌다. 서울을 중심으로 매물 부족 현상이 이어지는 가운데, 재건축 단지와 선호 지역을 중심으로 가격 상승세가 나타나고 있기 때문이다.

부동산 빅데이터 업체 '아실' 조사 결과 서울 아파트 매물은 지난달 23일 6만3013건에서 이날 기준 6만1249건으로 2.8% 줄었다. 한국부동산원이 발표한 6월 셋째주 주간 아파트가격 동향(15일 기준)을 분석했더니 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.27% 올랐다. 부동산원 관계자는 "역세권과 대단지, 재건축 추진 단지를 중심으로 매수 수요가 이어지면서 서울 전체 상승세가 유지됐다"고 말했다.

◆ 공정시장가액비율·장특공제 손질…효과 지역별 상이

보유세 개편에서는 종합부동산세 공정시장가액비율 조정이 우선 거론된다. 공정시장가액비율은 종부세 과세표준을 계산할 때 공시가격에서 공제금액을 뺀 뒤 적용하는 비율이다. 현재 주택분 종부세 공정시장가액비율은 60% 수준이다. 이 비율을 높이면 세율을 그대로 두더라도 실제 세 부담이 늘어난다.

공정시장가액비율은 시행령 개정으로 조정할 수 있어 정부가 비교적 빠르게 꺼낼 수 있는 카드로 꼽힌다. 문재인정부 당시 높아졌던 비율이 윤석열정부 들어 낮아진 뒤 유지돼 온 만큼, 정부가 이를 일정 부분 되돌리는 방식으로 보유세 부담을 높일 수 있다는 관측이 나온다.

다만 보유세 부담을 높이는 방식의 가격 안정 효과는 일률적으로 나타나지 않을 수 있다. 창신대학교 연구진이 2016년 1월부터 2024년 5월까지 수도권 아파트 시장을 분석한 결과, 공정시장가액비율을 강화했을 때 경기와 인천의 집값은 떨어졌다. 반면 서울에서는 공급 부족과 높은 투자 수요로 인해 세금 강화가 가격 하락으로 직결되지 않았다.

성주한 창신대 부교수는 "세 부담을 감내하더라도 서울 핵심 지역 주택을 보유하거나 매수하려는 수요가 유지되면 공정시장가액비율 조정만으로 시장 안정 효과를 내기 어렵다"고 말했다.

양도세 분야에서는 장기보유특별공제 개편이 핵심 쟁점이다. 현재 1가구 1주택자는 보유 기간과 거주 기간에 따라 공제를 받을 수 있다. 요건을 채우면 공제율이 최대 80%까지 올라간다. 현재 실거주 기간에 따른 혜택은 유지하되 단순 보유 기간에 따른 공제는 줄이는 방안이 거론된다.

비거주 1주택자나 장기간 보유했지만 실제 거주 기간이 짧은 고가 주택 보유자에 대한 혜택 축소가 검토 대상이 될 것으로 보인다. 실거주 목적의 장기 보유는 보호하면서 투자 목적 보유에 따른 세제상 이익은 낮추겠다는 취지다.

장특공제 축소 또한 실시 효과가 즉각 반영되지 않을 수 있다. 서울시립대 국제도시과학대학원이 양도소득세 개편 시뮬레이션을 실시했더니 자산 유형과 보유세 부담 수준에 따라 세 부담 효과가 엇갈렸다.

시뮬레이션은 장특공제를 폐지하고 종합부동산세·재산세 납부분을 양도세에 반영하며, 고가주택 기준을 현행 12억원이 아닌 9억원으로 조정했다는 가정을 전제로 진행됐다. 2024년 20억원 상당의 주택을 매입한 1주택자가 10년 후 이를 매도할 경우, 양도세 실효세율은 13.9%에서 20.6%로 높아졌다.

30억원 규모 서울 주택에 거주하며 경기와 대전에 각각 18억원와 12억원의 비거주주택을 보유한 3주택자의 실효세율은 25.2%다. 이때 종부세 인정률을 50%로 두면 19.2%로 낮아지지만 인정률을 20%로 낮추면 26.2%로 높아진다. 장특공제 개편이 다주택자에게 일률적인 매도 압력으로 작용하지 않고 보유 주택 수와 자산 구성, 종부세 기납부액 인정 범위에 따라 다른 효과를 가져온다는 의미로 해석된다.

◆ "매물 나오긴 하겠지만…세제만으로 집값 안정엔 한계"

시장에서는 세제 개편 강도에 따라 일부 매물 출회가 나타날 수 있다는 전망이 나온다. 남혁우 우리은행 부동산연구원은 "수도권 비거주 주택 보유자 수가 상당수일 것으로 추정되는 만큼 향후 세제 개편 강도에 따라 매물 출회량 증가 및 일부 가격 조정이 발생할 가능성이 있다"고 말했다.

매물이 모든 지역에서 같은 방식으로 나오지는 않을 가능성이 크다. 남 연구원은 "세 낀 매물 형태로 매도할 수 있는 기한이 정해져 있기에 강남권·한강벨트 등 인기지역의 경우 양도차익을 실현하고 현금 증여를 하고자 하는 50~60대 중심으로 매도 움직임이 발생할 것"이라고 덧붙였다.

세제 강화가 시장 안정보다 매물 잠김을 키울 수 있다는 우려도 고개를 든다. 김인만 김인만경제연구소장은 "집값 잡으려고 보유세도 올리고 거래세도 올렸다가 매물 잠김으로 집값이 오히려 폭등했던 문재인 정부 상황이 재현될 것"이라며 "세금 부담이 늘어나면 집을 팔 것이라고 생각하겠지만, 불확실성이 큰 현실을 감안하면 '똘똘한 한 채' 현상은 더욱 강해지고 증여를 통한 부의 대물림도 더 늘어난다"고 내다봤다.

세제가 집값 안정 수단으로만 활용될 경우 사회적 논란이 커질 수 있다는 지적도 제기된다. 이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 "보유세 등의 세제개편으로 집값을 잡겠다는 시도가 거주지역에 따른 신분의 고착화를 초래할 수도 있다는 점에 유의해야 한다"며 "특정 지역에 거주한다는 것이 집값과 함께 매년 보유세를 낸다는 뜻으로 자리잡으면 부동산은 지위재로 확정된다"고 말했다.

아울러 "시장거래가 위축되면서 주택가격의 변동성은 일부 억제할 수 있겠지만, 그걸로 시장가격이 급락하거나 안정되기는 쉽지 않다"며 "세제가 과거에 언급되던 조세평등이 아닌 단순히 집값을 잡는 수단으로 다뤄진다면 논란이 수반될 수밖에 없다"고 덧붙였다.

chulsoofriend@newspim.com

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서울시의회 전반기 의장 경선 6파전 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 제12대 서울시의회의 전반기 의장 선출이 일주일 앞으로 다가오면서 출마자들의 움직임도 긴박해지고 있다. 23일 서울시의회에 따르면 전반기 의장 선거에는 김기덕(5선), 김인제(4선), 강동길(3선), 봉양순(3선), 임만균(3선), 이승미(3선) 시의원이 도전장을 던졌다. 6명은 모두 시의회 다수당인 더불어민주당 소속이다. 민주당은 오는 29일로 예정된 의원 총회에서 내부 경선을 통해 의장 후보를 선출한다. 6·3 지방선거에서 민주당 80석, 국민의힘 38석으로 재편된 시의회에서는 차기 의장이 오세훈 서울시장과의 관계 설정을 비롯한 서울시와 시의회 간 견제와 협력 사이 균형을 어떤 방식으로 연출할지가 중요한 관전 포인트다. 시의회 민주당에서는 당초 최다선의 김기덕 시의원과 4선의 김인제 시의원이 유력 후보로 거론됐다. 그러나 3선인 강동길·봉양순·임만균·이승미 시의원도 잇따라 출마 의사를 밝히면서 의장 선거 경쟁은 예상보다 치열해졌다. 이번 선거는 추대가 아닌 투표로 의장에 선출될 공산이 커졌다는 점에서 후보들을 검증하는 물밑 작업도 더욱 속도를 낼 것으로 보인다. 민주당은 내부 경선으로 의장 후보를 선출한 뒤 7월 초(미정) 개원하는 제12대 서울시의회 첫 임시회에서 투표를 통해 전반기 의장을 확정 짓는다.  당장 의장 후보자들은 한목소리로 오 시장의 역점 사업인 한강버스와 광화문광장 감사의 정원 예산·특혜 논란, 삼성역 철근 누락 사태 등을 정조준하면서 고강도 행정감사와 진상조사를 예고하고 있다. 누가 되든 주요 현안을 둘러싼 충돌이 재현될 가능성은 높다는 진단이다. 서울시의회 본관 [뉴스핌 DB] 김기덕 시의원은 최다선의 경륜과 오 시장에 대한 견제 능력을 핵심 경쟁력으로 내세웠다. 김 의원은 최근 뉴스핌과의 인터뷰에서 "무상급식 시기부터 오 시장을 지켜봐 온 만큼 정책 방향과 문제점을 누구보다 잘 알고 있다"며 전시 행정과 잘못된 사업을 바로잡을 적임자임을 강조했다. 의장으로서의 운영 방향으로는 협치와 원칙을 꼽았다. 그는 "다수당인 민주당 중심의 책임 있는 운영을 하되, 국민의힘과도 필요한 협력은 이어가겠다"며 "다만 잘못된 정책을 바로잡는 데 대한 반대는 용납할 수 없다"고 밝혔다. 의원 1인당 1지원관 제도 도입, 상임위원회 중심 운영 강화 등 의회 내부 개혁 과제도 속도를 낸다는 계획이다.  김인제 시의원은 오 시장을 상대로 한 '유능한 견제'를 핵심 비전으로 내세웠다. 김 의원은 인터뷰에서 "방만한 예산 집행과 전시성 사업을 철저히 검증해 시민의 삶에 필요한 예산으로 되돌려야 한다. 혈세 낭비 사업은 하나하나 따져 바로잡겠다"며 4선 중진으로서 오 시장을 제대로 상대할 적임자가 바로 자신이라고 밝혔다. 그는 의장에 당선되면 의장실을 '민생 전략사령부'로 전환하겠다는 구상이다. 서울시와 정책협의체를 꾸려 시의원 118명의 지역 공약을 체계적으로 이행하고 시장 공약과 동일한 수준으로 관리하겠다는 복안이 깔렸다. 1인 1지원관 제도 도입을 추진해 의정 활동 지원을 강화하겠다는 의지도 피력했다.  kh99@newspim.com 2026-06-23 13:50
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'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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