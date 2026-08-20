애경산업 시그닉, 2026 무뷰페서 체험형 부스 'SKIN GYM' 운영

AI 핵심 요약beta
- 애경산업 시그닉이 21일 성수서 무신사 뷰티 페스타 부스를 운영했다.
- 시그닉은 피부 고민별 체험형 SKIN GYM과 마스크 3종을 선보였다.
- 게임존과 인증·선착순 이벤트로 경품도 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 애경산업 브랜드 시그닉(signiq)이 21일부터 23일까지 서울 성수동에서 개최되는 '2026 무신사 뷰티 페스타'에 참가해 체험형 브랜드 부스 'signiq SKIN GYM'을 운영한다고 20일 밝혔다.
'signiq SKIN GYM'은 운동으로 몸을 단련하듯 피부 역시 현재의 고민과 컨디션에 맞는 루틴으로 관리한다는 콘셉트의 체험형 스킨케어 플레이그라운드다. 방문객들은 피부 고민과 상태에 따라 탄력을 채우는 'Plumping Workout', 눈가 고민을 위한 'Eye Solution', 피부 컨디션 케어를 위한 'Recovery Care' 등 다양한 스킨 워크아웃을 경험하며 시그닉의 브랜드 철학과 제품을 직접 체험할 수 있다.
이번 행사에서는 '펩타이드 인스턴트 플럼핑 마스크'와 신제품인 'PDRN 트리플 하이드레이팅 마스크', '시카 트리플 수딩 마스크' 등 엠보싱 하이드로겔 마스크 3종을 직접 체험할 수 있는 제품 체험존도 마련된다.
'Catch the Signal' 게임존도 운영한다. 게임에 참여한 방문객에게는 'PDRN 트리플 하이드레이팅 마스크' 등 경품을 증정하며, SNS 인증 이벤트 참여자에게는 '펩타이드 인스턴트 플럼핑 마스크' 1매를 증정한다. 매일 오전 10시와 오후 1시 30분에는 각각 선착순 200명에게 시그닉 거울 키링을 증정하는 선착순 이벤트도 진행한다.
시그닉 브랜드 담당자는 "이번 무신사 뷰티 페스타에서는 피부 고민을 단순히 제품으로 해결하는 것을 넘어, 운동하듯 자신의 피부 상태를 확인하고 필요한 솔루션을 직접 경험할 수 있는 'SKIN GYM'을 선보인다"고 말했다.
fineview@newspim.com