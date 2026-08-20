더본코리아 빽다방, 日 도쿄 1·2호점 오픈…"연내 오사카 등 추가 출점"

AI 핵심 요약beta
- 빽다방이 20일 도쿄 신바시·칸다에 1·2호점을 열었다.
- 오피스 상권 공략과 신규 BI 적용으로 일본 공략에 나섰다.
- 현지 앱과 전용 메뉴로 연내 도쿄 추가 출점을 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 더본코리아의 커피 브랜드 빽다방이 일본 도쿄 오피스 상권인 신바시와 칸다에 1·2호점을 잇달아 열며 글로벌 시장 확대에 나섰다고 20일 밝혔다.
빽다방은 지난 6일 신바시에 1호점을, 18일 칸다에 2호점을 오픈했다. 두 매장에는 해외 매장 최초로 글로벌 시장 진출을 위해 개편한 신규 BI를 적용했다.
매장 위치는 직장인 출퇴근·점심시간 커피 수요를 흡수할 수 있는 오피스 상권으로 선정했다. 신바시 1호점은 오픈 직후부터 평일 하루 1000잔 이상의 음료가 판매되고 있으며, 대표 메뉴인 원조커피가 판매량 1위를 기록했다.
일본 매장에는 주문존과 픽업존을 분리한 '스마트 픽업 시스템'을 도입했으며, 아메리카노 250엔·카페라떼 380엔 등 현지화한 데일리 커피 라인업과 콘스프, 말차·키나코 활용 메뉴 등 일본 전용 메뉴를 함께 선보였다.
일본 전용 앱도 출시해 오픈 4일 만에 가입자 약 4000명을 확보했고, 같은 기간 전체 주문의 약 30%가 앱을 통해 이뤄졌다. 신메뉴 개발과 직원 교육을 위한 현지 '빽다방 LAB'도 구축했다.
빽다방은 연내 도쿄 추가 출점을 추진하고, 이후 오사카 등으로 진출 지역을 넓힐 계획이다. 오는 9월에는 대만 현지 업체와 마스터프랜차이즈(MF) 운영 계약을 앞두고 있으며, 연말까지 중국에 매장을 열고 내년에는 미국·캄보디아·인도 등으로 진출한다는 방침이다.
더본코리아 관계자는 "빽다방 LAB을 통해 현지 운영 모델을 고도화해 일본 내 브랜드 접점을 단계적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com