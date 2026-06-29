잠실 개표소 봉쇄 시위 3주째…'치안 공백' 우려 커진다

3주간 200개 기동대 투입…음주단속·순찰 인력 부족해지나

주최자 없어 해산 시점 미정… 위법 행위 수사 대상자만 139명

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 관련 '개표소 봉쇄 시위'가 3주 넘게 이어지면서 치안 공백 우려가 나오고 있다. 민생 치안과 범죄 예방에 주력할 경찰이 25일째 잠실 개표소에 묶여 있어서다.

29일 경찰에 따르면 잠실 개표소 봉쇄 시위가 시작된 지난 5일부터 26일까지 3주 동안 약 200개 기동대가 투입돼 시위 현장을 관리 중이다. 밤에는 최소 3개 기동대가 투입된다. 시위 인원이 늘어나는 주말 낮에는 최대 7개 기동대가 배치된다. 기동대 1개는 60~80명으로 꾸려진다.

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 =29일 오전 6.3 지방선거 투표용지 부족 사태로 인한 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 봉쇄 시위가 25일째 계속되고 있다. 2026.06.29 gdy10@newspim.com

시위대 약 200명이 모여 시위를 이어가는 이날 오전에도 경찰 약 30명이 핸드볼경기장 주변 곳곳에 배치됐다. 경찰은 시위 참가자들 간 갈등이 벌어지는 경우를 제외하고 대부분 주변에 서서 상황을 지켜보거나 시간에 맞춰 교대했다.

기동대 외에도 대화경찰도 시위 현장에 투입됐다. 대화경찰은 집회나 시위 현장에서 물리적 충돌을 예방하고 평화적인 집회를 유도한다. 대화경찰 역시 갈등이 커지기 전에는 개입하지 않고 있다.

문제는 이번 시위가 뚜렷한 주최자 없이 전개되고 있어 해산 시점을 가늠하기 어렵다는 점이다. 이에 따라 무기한 시위에 따른 치안 인력 낭비와 대민 치안 공백을 우려하는 목소리가 나오고 있다.

앞서 경찰청은 지난 1월 집회·시위 현장에 기동대 배치를 최소화하고 민생 치안에 주력한다는 계획을 발표했다. 기동대는 집회 주최 측에서 자율적으로 질서유지가 어려운 때 보충적으로 투입하기로 했다. 특히 집회·시위가 많은 서울을 제외하고 전국 시·도경찰청에 음주 단속과 순찰, 교통관리 등을 지원하는 민생치안 전담 기동대를 운영키로 했다.

김상균 백석대 경찰학부 교수는 "현재 개표소 집회는 명분상 강제 해산이나 적극적인 관리가 까다로운 상황이지만 경력 배치를 철수할 수도 없는 딜레마에 있다"며 "시위가 이대로 장기화될 경우 민생 현장과 전반적인 법 집행 활동에 인력 손실이 불가피하다"고 지적했다.

이어 김상균 교수는 "사태가 더 길어지기 전에 정부와 경찰의 실효성 있는 대응책 마련이 필요하다"고 제언했다.

한편 경찰은 집회·시위 자유는 최대한 보장하되 핸드볼경기장 입주단체 출입을 막는 업무방해나 공무집행방해 등 위법 행위는 엄정 대응한다는 방침이다. 경찰은 잠실 개표소 시위 불법 행위 관련 139명을 수사 중이다.

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 6.3지방선거 투표용지 부족사태로 인한 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 봉쇄 시위가 계속되고 있다. 사진은 지난 16일 현장을 지켜보고 있는 대화경찰들의 모습. 2026.06.29 gdy10@newspim.com

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