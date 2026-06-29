부산중기청, 중동 에너지·플랜트 시장개척단 참가기업 모집

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AI 플랫폼, 바이어 발굴 서비스 제공

[부산=뉴스핌] 박성진 기자 = 중동 정세 불안 이후 인프라 재건과 그린에너지 전환 수요가 커지는 가운데 부산지역 중소기업을 대상으로 중동 에너지·기계플랜트 시장개척단 참가 기업 모집이 추진된다.

중소벤처기업부 부산지방중소벤처기업청이 부산지역 7개 기관과 함께 지역 중소기업의 해외 신시장 진출 확대를 위해 공동 추진하는 2026년 중동(UAE, 이집트) 에너지·기계플랜트 시장개척단에 참여할 기업을 모집한다사진은 부산지방중소벤처기업청 전경 [사진=뉴스핌DB] 2018.8.21.

중소벤처기업부 부산지방중소벤처기업청은 '2026년 중동(UAE·이집트) 에너지·기계플랜트 시장개척단'에 참여할 중소기업을 모집한다고 29일 밝혔다.

한국남부발전, 기술보증기금, 한국주택금융공사, 한국자산관리공사, 주택도시보증공사, 부산국제금융진흥원, 하나은행 등 7개 기관과 함께 이번 시장개척단은 중동 전쟁 종료 이후 예상되는 인프라 재건, 그린에너지 전환, 산업설비 교체 수요에 선제 대응하고 부산·울산·경남 중소기업의 중동 신시장 진출을 지원하기 위해 마련됐다.

부산중기청은 2024년부터 민·관·공 8개 기관 협업 체계를 구축해 중장기 중동 시장 진출 프로그램을 운영하고 있으며, 지난해까지 20개사를 지원해 253건, 7057만달러 규모의 수출 상담과 1644만달러 수출 계약을 추진했다.

이 가운데 9개사는 수출 상담회에 참가한 바이어와 총 147만달러 규모의 수출 계약을 체결해 중동 시장에서의 실질적인 성과를 거둔 것으로 나타났다.

올해 시장개척단은 부산·울산·경남지역 소재 에너지·기계플랜트 업종 중소기업 10개사를 선정해 10월 중 아랍에미리트 두바이와 이집트 카이로에서 현지 수출 상담회를 열 계획이다.

선정 기업에는 현지 시장 조사, 바이어 발굴 및 매칭, 외국어 공동 홍보물 제작, 바이어 초청 1대1 수출 상담, 상담 통역, 이동 차량, 항공료 일부 지원까지 시장 개척 전 과정이 패키지로 제공된다.

AI 무역 플랫폼을 활용한 맞춤형 바이어 발굴 서비스와 함께 고환율·고물가·고금리 등으로 인한 자금 부담을 줄이기 위한 수출금융 연계 지원도 병행할 예정이다.

참여를 희망하는 중소기업은 다음달 10일까지 신청할 수 있다.

psj9449@newspim.com