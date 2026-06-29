프로티나, BIO USA서 해외 제약사 28곳과 파트너링 미팅

AI 핵심 요약beta
- 프로티나가 29일 BIO USA 2026에서 28곳과 파트너링 미팅을 진행했다고 밝혔다.
- 골관절염 치료제 PRT-101과 비만·당뇨 치료제 PRT-1309를 중심으로 기술이전 및 협력을 논의했다.
- AI 항체 설계 플랫폼을 앞세워 다국적 제약사들과 공동 연구 및 전략적 파트너십 추진에 나선다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 단백질 상호작용 빅데이터 기반 인공지능(AI) 신약개발 기업 프로티나가 세계 최대 바이오 행사 'BIO USA 2026'에서 해외 제약사 및 바이오기업 28곳과 일대일 파트너링 미팅을 진행했다고 29일 밝혔다.
행사는 지난 22일부터 25일까지 미국 샌디에이고에서 열렸다. 프로티나는 자체 항체 디자인 플랫폼을 통해 발굴한 골관절염 치료제 'PRT-101'과 비만·당뇨 치료제 'PRT-1309'를 중심으로 기술이전 및 협력을 논의했다.
회사에 따르면 미국계 빅파마 2곳과는 AI를 활용한 항체 설계 플랫폼에 대해 별도로 미팅했다. 프로티나는 항체-항원 상호작용 빅데이터 생성 역량과 AI를 활용한 항체 개발 가능성 예측, 이를 대규모 실험으로 검증하는 '랩 인더 루프' 체계를 소개하며 플랫폼 기반 협력 방향을 제시했다.
PRT-101은 유럽류마티스학회(EULAR 2026)에서 공개한 연골 재생 및 통증 개선 비임상 데이터를 바탕으로 글로벌 제약사들로부터 후속 임상 개발 및 상업화 전략에 대해 주목받았다. PRT-1309는 미국당뇨병학회(ADA 2026)에서 공개한 장기 지속형 체중 감량 약동학 데이터를 중심으로 다수의 제약사와 협력을 논의했다.
프로티나 관계자는 "이번 BIO USA에서 28개 해외 파트너사와의 미팅을 통해 자사의 항체 설계 플랫폼과 핵심 파이프라인에 대한 글로벌 시장의 높은 관심을 확인했다"며 "특히 다국적 제약사들과 AI 활용 항체 설계를 주제로 진행한 미팅은 플랫폼 기반 공동 연구 성과로 이어질 것"이라고 말했다. 프로티나는 이번 행사에서 논의된 협력 기회들을 기술이전과 전략적 파트너십으로 구체화하는 데 역량을 집중할 계획이다.
nylee54@newspim.com