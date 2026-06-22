프로티나, 미국 제약사와 PPI 분석 계약

AI 핵심 요약beta
- 프로티나는 22일 미국계 제약사 C사와 PPI 바이오마커 분석 서비스 계약을 체결했다
- 이번 계약은 MJFF와의 작년 11월 공동연구 네트워크를 기반으로 성사됐다고 설명했다
- 프로티나는 PPI 바이오마커가 신경염증 조절 검증 및 향후 범용·동반진단 바이오마커로 확장될 것으로 기대했다
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MJFF 연구지원 기반 후속 성과
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 단백질 상호작용(PPI) 빅데이터 기반 인공지능(AI) 신약 개발 기업 프로티나는 퇴행성 뇌질환 치료제를 개발 중인 미국계 다국적 제약사 C사와 PPI 바이오마커 활용을 위한 분석 서비스 계약을 체결했다고 22일 밝혔다.
이번 계약은 프로티나가 지난해 11월 미국 파킨슨병 연구재단 마이클 J. 폭스 재단(MJFF)과 체결한 연구 지원 계약 및 네트워크를 기반으로 이뤄졌다. 회사는 MJFF와의 협력이 다국적 제약사의 PPI 바이오마커 활용 계약으로 이어졌다고 설명했다.
선천면역 복합체는 면역계의 과반응을 유도하는 PPI의 결과물로, 뇌 내 신경염증과 관련된 단백질 복합체다. 글로벌 제약사들은 선천면역 복합체를 표적으로 하는 치료제 개발을 진행하고 있으나, 약물이 환자의 염증 경로를 실제로 억제하는지 확인할 수 있는 바이오마커가 제한적이라는 점이 과제로 꼽혀왔다.
선천면역계 표적 치료제는 퇴행성 뇌질환 외에도 비알코올성 지방간염, 류마티스 관절염, 제2형 당뇨병, 암, 심혈관계 질환 등 면역 과반응과 만성 염증이 원인으로 거론되는 질환을 대상으로 개발되고 있다.
프로티나가 자체 개발한 바이오마커는 다양한 샘플 안에 존재하는 극미량의 활성화된 선천면역 단백질 복합체를 선택적으로 측정하는 방식이다. 기존 단백질 농도 측정 방식과 달리 단백질이 실제로 결합해 신호를 내는 기능적 과정을 분석한다는 것이 회사 측 설명이다.
계약 상대방인 미국 C사는 개발 중인 뇌질환 신약 후보물질의 비임상 단계에서 프로티나의 PPI 바이오마커를 도입할 예정이다. C사는 약물 투여 이후 신경염증 수치가 감소하는지 비임상 환경에서 확인하고, 이를 후보물질 유효성 검토와 향후 임상 설계에 활용할 계획이다.
프로티나는 이번 계약을 통해 후보물질의 효능을 비임상 단계에서 사전에 검토하고 후속 임상의 효율성을 높이는 데 PPI 바이오마커가 활용될 수 있을 것으로 보고 있다.
프로티나 관계자는 "대부분의 퇴행성 뇌질환이 신경염증을 공통 병리로 갖고 있는 만큼 당사의 플랫폼은 장기적으로 알츠하이머, 파킨슨병 등을 아우르는 범용 바이오마커로 활용될 수 있을 것"이라며 "향후 동반진단(CDx) 툴로 확장될 가능성도 기대하고 있다"고 말했다.
이어 "MJFF와의 공동 연구에 이어 글로벌 제약사 C사와의 계약으로 이어진 만큼 향후 글로벌 시장에서 선천면역계 표적 신약 개발사들과 추가 분석 계약 및 협업 기회가 확대될 것"이라고 밝혔다.
dconnect@newspim.com