홈플러스, 청산 위기 속 수정회생안 제출…"67개 핵심점포로 흑자 가능"

126개 대형마트 67개 핵심점포로 재편…익스프레스 매각·인력 감축 반영

흑자전환·부동산 매각으로 채권 전액 변제 계획…M&A도 병행 추진

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 =홈플러스가 청산 가능성이 거론되는 가운데 회생 가능성을 다시 입증하기 위한 수정회생계획안 변경안을 법원에 제출한다. 대형마트 점포 재편과 슈퍼사업부문 매각, 비용 절감 효과를 반영해 기존보다 사업성이 개선됐다는 점을 강조하며 회생절차 유지를 설득하려는 취지로 풀이된다.

홈플러스는 29일 서울회생법원에 수정회생계획안 변경안을 제출한다고 밝혔다. 홈플러스는 지난해 3월 4일 회생절차에 들어간 이후 126개 대형마트를 67개 핵심점포 중심으로 재편했다. 임대주와의 협의를 통해 임대료를 조정했고, 슈퍼사업부문인 홈플러스 익스프레스는 하림그룹 계열 NS쇼핑에 분리 매각했다. 자연퇴사와 희망퇴직 등으로 인력도 50%가량 줄었다.

[로고=홈플러스]

홈플러스는 이 같은 자구노력으로 회생신청 직전과 비교해 각종 비용이 약 1조2000억원 줄었다고 설명했다. 회사 측은 67개 핵심점포로 재편된 대형마트가 납품과 영업만 정상화되면 곧바로 800억원대 영업이익을 낼 수 있고, 3년 내 영업이익이 1500억원까지 늘어날 수 있다고 보고 있다.

이번 변경안에는 흑자전환 이익과 폐점점포 부동산 매각대금을 재원으로 공익채권은 물론 회생채권까지 전액 변제하겠다는 계획도 담긴다. 최근 긴급운영자금 조달 난항으로 회생절차 폐지 가능성까지 거론되는 상황에서, 회사 측은 단순한 유동성 위기와 별개로 구조조정 이후의 본업 경쟁력은 회복 가능하다는 점을 부각하는 모습이다.

현재 홈플러스 회생의 최대 변수는 2000억원 규모의 긴급운영자금대출 조달 여부다. 납품 차질과 임금 지급 불안이 이어지는 가운데 법원이 회생절차 폐지에 대한 의견 조회에 나서면서 청산 가능성까지 거론되고 있다. 이런 상황에서 수정회생계획안 변경안 제출을 통해 비용 절감과 점포 재편 효과를 근거로 법원과 채권단에 회생절차를 이어갈 명분을 다시 제시하는 것으로 보인다.

홈플러스는 개선된 수익구조를 기반으로 M&A도 동시에 추진한다. 유통업계에서는 익스프레스 분리 매각으로 잠재 인수자의 부담이 줄어든 데다, 핵심점포 중심으로 사업구조가 단순화된 만큼 국내 유통시장 진입을 원하는 인수 후보군의 관심을 끌 수 있을 것이란 관측이 나온다.

mkyo@newspim.com