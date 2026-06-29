반려동물 등록 367만마리 돌파…유기동물 6년째 감소세

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농식품부 '2025년 동물보호·복지 실태조사 결과'

반려동물 누적 등록 367.6만마리…5.3% 증가

유실·유기동물 구조 9.6만마리…6년 연속 감소세

반려동물 영업장 2만4384곳…종사자 3만426명

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부에 등록된 반려동물이 처음으로 367만마리를 넘어섰다. 반면 유실·유기동물은 9만6000마리로 지난 2019년 이후 6년째 감소세를 이어갔다.

농림축산식품부는 29일 이같은 내용을 담은 '2025년 동물보호·복지 실태조사 결과'를 발표했다.

조사 결과 지난해 말 기준 반려동물 누적 등록은 367만6000마리로 전년보다 5.3% 증가했다. 다만 신규 등록은 24만7000마리로 4.9% 감소했다. 등록 동물 가운데 개는 누적 360만3000마리, 고양이는 7만3000마리였다.

2025년 동물보호·복지 실태조사 결과 [자료=농림축산식품부] 2026.06.29 rang@newspim.com

유실·유기동물 구조는 9만6000마리로 전년보다 10.4% 줄었다. 구조 규모는 2019년 13만6000마리에서 올해 9만6000마리까지 6년 연속 감소했다.

동물보호센터는 전국 236개소로 전년보다 5곳 늘었다. 직영 시설은 87곳, 위탁 시설은 149곳으로 각각 집계됐다.

반려동물 영업장은 2만4384개소로 전년보다 3.5% 증가했다. 종사자는 3만426명으로 3.8% 늘었다. 업종별 비중은 미용업이 44.5%로 가장 높았고, ▲위탁관리업(23.8%) ▲판매업(11.4%) ▲운송업(9.2%) ▲생산업(7.9%)이 뒤를 이었다. 운송업과 장묘업, 미용업, 위탁관리업, 전시업은 증가한 반면 수입업과 판매업, 생산업은 감소했다.

동물보호관은 888명으로 전년보다 10.9% 증가했다. 이들은 지난해 동물보호법 위반행위 1281건을 적발했다. 위반 유형은 '목줄 미착용 등 동물관리 미흡'이 913건으로 전체의 71.3%를 차지했고, '영업자 교육·준수사항 위반'은 184건(14.4%)이었다.

김동일 농식품부 동물보호과장은 "반려동물 양육 증가에 따라 동물복지에 관한 관심이 나날이 확대되고 있다"며 "앞으로도 성숙한 동물복지 문화 조성을 위해 관련 정보를 제공하고, 정책 수립과 제도 개선에 활용할 수 있도록 지속 노력하겠다"고 강조했다.

2025년 동물보호·복지 실태조사 결과 [자료=농림축산식품부] 2026.06.29 rang@newspim.com

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