부산시, 반려동물 공감산책로 5곳 조성…시민과 반려동물 배려

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각 구간 벤치·대기용 목줄 거치대 설치

반려동물 교육 통해 인식 개선·활성화



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 반려동물 양육 가구가 늘어나는 가운데 부산시가 시민과 반려동물이 함께 이용하는 산책 인프라를 생활권에 확충했다.

시는 반려동물과 시민이 함께 이용할 수 있는 '반려동물 공감산책로' 5곳, 총연장 8km 구간 조성을 완료했다고 23일 밝혔다.

반려동물 공감산책로 전경[사진=부산시] 2026.06.23

이번 사업은 반려동물 양육 가구 증가에 대응해 생활권 내 공존형 산책 공간을 마련하기 위해 추진됐다. 기존 산책로의 불편 요소를 개선하고 이용 환경을 정비하는 데 초점을 맞췄다.

조성 구간은 해운대 일대 '해운댕길'(1.4km), 다대포해변공원 '해변댕길'(1.1km), 다대포해변~장림포구 '강변댕길'(3.5km), 금정산성 일대 '공원댕길'(1.0km), 금강공원 '금강댕길'(1.0km) 등이다.

각 산책로에는 벤치와 반려견 대기용 목줄 거치대, 안내판 등이 설치됐다. 반려동물 동반 시 휴식과 대기, 정보 제공 기능을 보완했다.

시는 반려동물 돌봄 교육도 병행하고 있다. 지난 5월에는 반려인 대상 교육을 4기수로 운영했으며 오는 10월 추가 교육을 진행할 예정이다.

비반려인을 위한 입양 교육은 다음달 24일부터 8월 1일까지 신라대와 해운대구 유기동물 입양센터에서 2기수로 운영된다. 교육 신청은 전용 누리집을 통해 접수한다.

안철수 푸른도시국장은 "반려동물 공감산책로는 시민과 반려동물이 서로를 배려하며 함께 걷는 도시의 일상을 만들어가는 공간"이라며 "시민 생활과 가장 가까운 곳에서 반려동물 친화 정책이 실질적인 변화를 낳을 수 있도록 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com