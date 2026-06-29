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윤상현 의원 "월드컵 탈락, 진짜 원인은 축구협회의 총체적 무능과 일탈"

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  • 윤상현 국민의힘 의원은 29일 축구협회 무능과 일탈을 지적하며 전면 쇄신을 촉구했다
  • 윤 의원은 불투명한 재정과 폐쇄적·사유화된 의사결정, 정몽규 회장의 책임 회피를 문제로 지적했다
  • 윤 의원은 정부·국회 감사와 제도 개혁, 임원 공모 확대 등 구조적 개편을 요구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"연 1000억 예산 중 절반이 국민 세금…사실상 공공기관의 타락"
"정몽규 사임은 책임 회피…감사 즉각 이행·임원직 개방형 공모해야"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 윤상현 국민의힘 의원은 한국 축구대표팀이 2026 FIFA 북중미 월드컵 32강 진출에 실패한 것에 대해 "월드컵 '탈락'은 현상일 뿐이고, 진짜 원인은 대한축구협회의 총체적 무능과 일탈"이라며 축구협회의 전면적인 쇄신을 촉구했다.

윤 의원은 29일 자신의 페이스북을 통해 "본선이 48개국으로 늘어 문턱이 가장 낮았던 역대 최대 대회에서조차 16강에 들지 못한 최악의 성적을 거뒀다"며 "국민의 분노는 정당하며, 무너진 것은 축구협회의 공공성과 투명성, 책임의 시스템"이라고 진단했다.

윤상현 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

윤 의원은 우선 축구협회의 문제점으로 불투명한 재정 운영을 꼬집었다. 윤 의원은 "협회의 일반 사업예산은 연 1000억 원대로 국고보조금과 국민체육진흥기금, 스포츠토토 수익까지 더하면 전체의 절반에 육박하는 돈이 국민 세금과 공적 기금에서 나오는 사실상의 공공기관"이라고 했다.

그러면서 천안 축구종합센터 건립 과정에서 보조금을 허위 신청하고 정부 승인 없이 수백억 원을 대출한 사건을 언급하며 "올해 4월 1심 법원이 보조금 부당 수령과 정관 위반을 사실로 판단한 사안"이라고 날을 세웠다.

폐쇄적이고 사유화된 의사결정 구조도 문제 삼았다. 윤 의원은 국가대표 감독 선임 과정에서 합의 기구인 전력강화위원회가 무력화되고 회장이 직접 면접에 나선 점을 들어 "문화체육관광부 감사도 '권한 없는 자에 의한 불공정·불투명한 선임'이라 못 박았다"며 한 사람의 의중에 좌우되는 구조를 비판했다.

정몽규 회장의 사퇴 시점에 대해서도 비판했다. 윤 의원은 "2024년 문체부 감사가 27건의 위법·부당 사항을 적발해 중징계를 요구했고 1심 법원도 적법하다고 판단했음에도 정 회장은 집행정지를 방패 삼아 4선을 강행했다"고 지적했다.

이어 "이제 와서 월드컵이 끝나면 물러나겠다는 것은 책임이 아니며, 한 사람이 자리를 비운다고 썩은 구조가 사라지지 않는다"고 일갈했다.

아울러 윤 의원은 정부의 철저한 감독과 거버넌스 개혁을 요구했다. 법원에서 감사의 정당성을 확인받은 만큼 문체부가 조치를 즉각 '이행'해야 한다는 주장이다.

마지막으로 윤 의원은 국민적 분노를 담아 네 가지 사안을 강력히 요구했다. ▲협회 회장과 집행부의 책임 및 진상 규명 ▲정부의 감사 조치 즉각 이행 및 공적 재원 집행 내역 공개 ▲국회 차원의 공공성 회복을 위한 진상 규명과 제도 개혁 ▲조직 폐쇄성 극복을 위한 임원직 개방형 공모 확대 등이다.

윤 의원은 "국민이 분노하는 것은 단순히 한 경기의 패배 때문이 아니라 국민의 사랑과 세금을 받아온 조직이 '총체적 무능과 일탈'로 답했기 때문"이라며 "한국 축구의 꿈이 다시 이루어지기 위해서는 지금 바로 과감한 쇄신이 이뤄져야 한다"고 강조했다.

allpass@newspim.com

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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41
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"미·이란, 상호 공격 중단 합의" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 상호 군사 공격을 중단하기로 합의하고, 호르무즈 해협 통항 문제를 논의하기 위해 이번 주 카타르에서 고위급 회담을 개최하기로 했다. 28일(현지시각) 미국 인터넷 매체 악시오스는 미국의 한 고위 당국자를 인용, 양국이 모든 군사 행동을 중단하기로 합의했으며, 30일 카타르 수도 도하에서 실무 협상을 이어갈 예정이라고 보도했다. 이번 합의는 휴전 체결 이후 불과 11일 만에 양측이 다시 공습을 주고받으며 긴장이 고조된 가운데 나온 것이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 필요할 경우 군사작전을 재개해 "끝까지 마무리하겠다(complete the job)"고 경고하면서 중동 정세는 다시 불안정한 모습을 보였다. 최근 충돌은 전쟁 종식을 위해 체결된 양해각서(MOU)의 해석 차이에서 비롯된 것으로 전해졌다. 핵심 쟁점은 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협의 통항 관리 방식이었다. ◆ 호르무즈 통항 정상화 논의…핫라인 구축도 추진 미국 고위 당국자는 악시오스에 "모든 군사적 행동(kinetic activity)을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다. 또 다른 당국자는 "당분간 양측 모두 추가 군사 행동을 자제할 것"이라며 "민간 선박들은 호르무즈 해협을 자유롭게 통항할 수 있을 것"이라고 설명했다. 협상 내용을 잘 아는 또 다른 소식통 역시 이번 주 회담 개최 사실을 확인했다. 양측이 합의한 MOU에 따르면 이란은 상선들의 안전한 통항을 보장하기 위해 최선의 노력을 기울이기로 했으며, 이에 상응해 미국은 이란 항만에 대한 봉쇄 조치를 해제했다. 지난주 스위스에서 열린 협상에서는 JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 대표단이 이란과 미국 군 및 이슬람혁명수비대(IRGC) 간 직통 연락망(핫라인)을 구축하기로 합의했다. 해당 핫라인은 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항을 실시간으로 조율하기 위한 장치다. 다만 지난 주말 기준으로도 핫라인은 아직 가동되지 않았으며, 이란은 다시 선박들이 자국과 운항 일정을 조율해야 한다고 주장하면서 긴장이 재차 고조된 바 있다. 당초 이번 회담은 스위스에서 이란 핵 프로그램을 논의하기 위해 예정됐으나, 최근 군사적 긴장이 격화되면서 장소가 카타르로 변경됐고 의제 역시 호르무즈 해협 문제로 옮겨진 것으로 알려졌다. 미국 측에서는 기술협상팀을 이끄는 닉 스튜어트가 참석할 것으로 예상된다. 백악관은 이번 회담과 관련한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. ◆ 이란 외무, 호르무즈 배타적 통제권 주장… 트럼프 위협 일축 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 현지시간 28일 이라크 바그다드에서 열린 이라크 외무장관과의 공동 기자회견에서 호르무즈 해협에 대한 배타적이고 전면적인 통제권이 자국에 있다고 주장하며, 미국의 어떤 위협에도 굴하지 않을 것이라고 밝혔다. 워싱턴포스트 등에 따르면 아라그치 장관은 "호르무즈 해협의 관리와 해상 교통의 완전한 복구는 이란의 관할(책임) 하에 있다"며 "다른 어떤 국가나 단체도 이 문제에 대한 책임이나 권한을 갖고 있지 않다"고 강조했다.  이어 "기존 합의와 상충되는 개입이나 새로운 체제를 만들려는 시도는 상황을 더 복잡하게 만들고, 해협의 정상화 복귀를 지연시키는 한편 긴장을 고조시킬 뿐"이라고 말했다 미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-06-29 05:44

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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