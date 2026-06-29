【美加墨世界杯】韩国队世界杯小组赛出局 洪明甫辞去主教练职务

纽斯频通讯社首尔6月29日电 韩国国家足球队主教练洪明甫29日宣布辞职，表示将承担韩国队在2026年国际足联（FIFA）美加墨世界杯小组赛出局的全部责任。

韩国国家足球队主教练洪明甫29日宣布辞职，表示将承担韩国队在2026年国际足联（FIFA）美加墨世界杯小组赛出局的全部责任。【图盘=路透社、纽斯频通讯社】

洪明甫当天在墨西哥举行记者会，宣读事先准备好的声明，宣布辞去韩国国家队主教练职务。这是韩国队确认无缘晋级后举行的最后一次官方活动，洪明甫宣读声明后未接受媒体提问。

洪明甫在声明中表示，对所有支持韩国国家队的球迷深感歉意，并宣布自当天起辞去韩国国家队主教练职务。他说，执教国家队并非轻松的决定，但自接受这一职务以来，始终以韩国足球的发展为出发点，无论选拔球员、安排训练还是指挥比赛都坚持这一原则。

洪明甫表示，虽然自己无法保证所有决定都正确，但始终以韩国足球利益为最高标准。作为主教练，成绩面前无需任何解释，未能取得球迷期待的成绩，全部责任应由自己承担。

他同时表示，虽然卸任主教练职务，但不会停止支持韩国足球，并祝愿国家队重新赢得国民信任。

洪明甫于2024年7月出任韩国国家队主教练，合同原定持续至2027年亚洲杯。本届世界杯上，韩国队与东道主墨西哥、捷克和南非同分在A组，首战以2:1逆转战胜捷克，随后连续以0:1负于墨西哥和南非，以1胜2负、积3分位列小组第三。

根据赛制，各小组第三名球队中排名前八的队伍可凭外卡晋级32强。韩国队最终排名第10，无缘晋级。在参赛球队扩军至48支的本届世界杯中，韩国队最终排名第34位。

这是洪明甫第二次率队征战世界杯。2014年巴西世界杯期间，他曾率韩国队取得1平2负、小组赛出局的成绩。本届世界杯结束后，洪明甫执教韩国队在世界杯决赛阶段的总战绩为6场比赛1胜1平4负。有声音指出，洪明甫自上任以来曾因选帅程序引发争议，此次最终选择承担世界杯失利责任并辞去主教练职务。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社