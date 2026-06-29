뉴온, 이상민과 마스크팩 2종 출시

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방송인이 기획부터 개발까지 직접 참여

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 라이프케어 전문기업 뉴온이 스킨케어 브랜드 '살림백서 제로'를 통해 방송인 이상민과 협업해 마스크팩 2종을 출시했다고 29일 밝혔다.

이번 협업은 단순 모델 계약을 넘어 이상민이 제품 기획부터 원료 선정, 개발 과정 전반에 직접 참여한 것이 특징이다. 평소 마스크팩 사용 경험에서 느낀 불편함을 반영해 데일리 홈케어에 최적화된 제품을 개발했다.

회사에 따르면 첫 출시 제품은 '이상민 마스크팩 프로그램 375'와 '이상민 마스크팩 프로그램 250' 2종이다. 두 제품 모두 개발 단계부터 엄격한 원료 선정 기준과 임상 테스트를 거쳤으며, 특허 출원된 마스크 시트 디자인을 적용해 턱과 귀 부위까지 안정적으로 밀착되도록 설계했다.

살림백서 제로 이상민 마스크팩 프로그램 대표 이미지. [사진= 뉴온]

'마스크팩 프로그램 375'는 고밀착 소프트 시트를 적용한 풀페이스 마스크팩으로 판테놀 성분을 함유해 피부 보습과 피부 장벽 강화에 도움을 준다. '마스크팩 프로그램 250'은 데일리 리프팅 케어에 초점을 맞춘 제품으로 알란토인 성분을 함유했으며, 임상시험을 통해 턱 아래 처진 피부 각도와 팔자 부위, 턱 부위 리프팅 개선 효과를 확인했다.

두 제품 모두 11종 히알루론산과 테카 콤플렉스, 식물성 콜라겐, 지모뿌리추출물을 함유해 피부 진정과 탄력 관리를 동시에 고려했다. 민감성 피부 대상 저자극 테스트를 완료했으며 미백 및 주름 개선 2중 기능성도 인정받았다.

이상민은 "직접 사용해보고 만족할 수 있는 제품을 만들고 싶다는 생각으로 개발에 참여했다"며 "마스크팩을 시작으로 세럼, 선크림 등 다양한 스킨케어 라인업을 순차적으로 선보여 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 경쟁력 있는 브랜드로 성장시키겠다"고 말했다.

뉴온 관계자는 "이번 협업은 실사용 경험을 기반으로 제품을 기획·개발했다는 점에서 차별화된다"며 "앞으로도 소비자가 체감할 수 있는 기능 중심의 제품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다. 제품은 살림백서 제로 공식 홈페이지와 네이버 브랜드스토어에서 구매할 수 있다.

nylee54@newspim.com