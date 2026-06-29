제천시체육회, '즐거운 주말체육학교' 새 단장… 청소년 건강 증진 나서

AI 핵심 요약beta
- 제천시체육회가 29일 즐거운 주말체육학교를 새로 선보였다.
- 수영·골프 등 9개 종목을 8월 22일부터 12월까지 운영한다.
- 제천시 초등생 175명을 7월 23일부터 선착순 모집한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
7월 23일부터 전용 홈페이지서 선착순 접수, 8월 22일 첫 수업
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =제천시체육회가 지역 청소년들의 건강 증진과 건전한 여가문화 조성을 위해 '제천시 즐거운 주말체육학교'를 새롭게 선보인다.
29일 시 체육회에 따르면 기존의 '신나는 주말체육학교'를 전면 개편해 찾아오는 이번 사업은 수영, 골프, 볼링, 트램폴린, 인라인, 배드민턴, 클라이밍, 플라잉요가, 음악줄넘기 등 청소년들의 선호도가 높은 총 9개 종목으로 풍성하게 구성됐다.
운영 기간은 오는 8월 22일부터 12월까지로 매주 토요일마다 총 15회에 걸쳐 진행된다.
제천시 관내 초등학생 175명을 대상으로 하며 참가 신청은 7월 23일 오전 10시부터 '제천시 즐거운 주말체육학교' 전용 홈페이지를 통해 선착순으로 접수한다.
체육회는 프로그램의 질을 높이기 위해 종목별로 전문 지도강사를 배치해 참가 학생들의 수준에 맞춘 맞춤형 수업을 제공할 예정이다.
안성국 제천시체육회장은 "이번 프로그램을 통해 청소년들이 평소 접하기 어려웠던 다양한 스포츠를 경험하며 건강하게 성장할 수 있는 소중한 기회가 되길 바란다"며 "학생과 학부모들의 많은 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다"고 전했다.
choys2299@newspim.com