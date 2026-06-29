KB자산운용, 'KB 코리아포커스 적격TDF' 출시

AI 핵심 요약beta
- KB자산운용이 29일 KB 코리아포커스 적격TDF를 출시했다.
- 국내 주식·채권 중심으로 한국형 글라이드패스를 적용했다.
- 적격TDF 승인으로 퇴직연금 100% 투자가 가능하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
퇴직연금 계좌서 100% 투자 가능
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB자산운용은 한국인의 생애 소득 주기를 반영한 'KB 코리아포커스 적격TDF'를 출시한다고 29일 밝혔다.
이 상품은 국내 주식과 채권을 중심으로 자산을 배분하는 한국형 타깃데이트펀드(TDF)다. 기존 TDF가 해외 자산 비중을 높게 구성하는 것과 달리 국내 자산을 선호하는 투자자가 포트폴리오 내 국내 자산 비중을 조정할 수 있도록 설계됐다.
KB자산운용에 따르면 국내 TDF 시장 순자산은 32조원 규모로 성장했다. KB자산운용은 해당 시장에서 점유율 14.2%를 기록하고 있다. 회사는 기존 'KB 온국민 적격TDF', 'KB 다이나믹 적격TDF'에 이어 'KB 코리아포커스 적격TDF'를 추가해 글로벌 분산투자형과 국내 자산 중심형을 포함한 TDF 라인업을 갖추게 됐다.
'KB 코리아포커스 적격TDF'는 코스피 지수에 다양한 테마와 스타일 배분을 더해 국내 주식시장에 투자하도록 구성됐다. 상품은 2040·2050·2060 등 3개 빈티지로 출시돼 투자자가 예상 은퇴 시기에 맞춰 선택할 수 있다.
이 상품에는 한국인의 생애주기에 맞춘 '한국형 글라이드패스(Glide Path)'가 적용됐다. 자산 형성이 중요한 50세 이전에는 주식 비중을 높게 유지하고, 은퇴 시기가 가까워질수록 채권 등 안전자산 비중을 늘리는 방식이다.
포트폴리오는 국내 주식과 채권, 금 등 대체자산에 투자하는 상장지수펀드(ETF)를 활용해 구성된다. 시장 상황에 따라 위험자산과 안전자산 비중을 조정하고, 섹터와 테마 투자도 병행한다.
'KB 코리아포커스 적격TDF'는 금융당국으로부터 적격TDF 승인을 받아 퇴직연금 계좌에서 100% 투자가 가능하다. 현재 KB국민은행과 KB증권에서 판매 중이며, 다음달 7일부터 NH농협은행에서도 가입할 수 있다.
장순모 KB자산운용 상품전략본부장은 "한국 퇴직연금 가입자에 맞춘 연금 솔루션으로 KB 코리아포커스 적격TDF를 준비했다"며 "국내 중심 포트폴리오를 구성할 수 있는 선택지가 늘어난 만큼 투자자들이 노후 준비에 활용할 수 있길 바란다"고 말했다.
dconnect@newspim.com