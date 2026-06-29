KB자산운용, 'KB 코리아포커스 적격TDF' 출시

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2040·2050·2060 3개 빈티지 구성

퇴직연금 계좌서 100% 투자 가능

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB자산운용은 한국인의 생애 소득 주기를 반영한 'KB 코리아포커스 적격TDF'를 출시한다고 29일 밝혔다.

이 상품은 국내 주식과 채권을 중심으로 자산을 배분하는 한국형 타깃데이트펀드(TDF)다. 기존 TDF가 해외 자산 비중을 높게 구성하는 것과 달리 국내 자산을 선호하는 투자자가 포트폴리오 내 국내 자산 비중을 조정할 수 있도록 설계됐다.

KB자산운용에 따르면 국내 TDF 시장 순자산은 32조원 규모로 성장했다. KB자산운용은 해당 시장에서 점유율 14.2%를 기록하고 있다. 회사는 기존 'KB 온국민 적격TDF', 'KB 다이나믹 적격TDF'에 이어 'KB 코리아포커스 적격TDF'를 추가해 글로벌 분산투자형과 국내 자산 중심형을 포함한 TDF 라인업을 갖추게 됐다.

[사진=KB자산운용]

'KB 코리아포커스 적격TDF'는 코스피 지수에 다양한 테마와 스타일 배분을 더해 국내 주식시장에 투자하도록 구성됐다. 상품은 2040·2050·2060 등 3개 빈티지로 출시돼 투자자가 예상 은퇴 시기에 맞춰 선택할 수 있다.

이 상품에는 한국인의 생애주기에 맞춘 '한국형 글라이드패스(Glide Path)'가 적용됐다. 자산 형성이 중요한 50세 이전에는 주식 비중을 높게 유지하고, 은퇴 시기가 가까워질수록 채권 등 안전자산 비중을 늘리는 방식이다.

포트폴리오는 국내 주식과 채권, 금 등 대체자산에 투자하는 상장지수펀드(ETF)를 활용해 구성된다. 시장 상황에 따라 위험자산과 안전자산 비중을 조정하고, 섹터와 테마 투자도 병행한다.

'KB 코리아포커스 적격TDF'는 금융당국으로부터 적격TDF 승인을 받아 퇴직연금 계좌에서 100% 투자가 가능하다. 현재 KB국민은행과 KB증권에서 판매 중이며, 다음달 7일부터 NH농협은행에서도 가입할 수 있다.

장순모 KB자산운용 상품전략본부장은 "한국 퇴직연금 가입자에 맞춘 연금 솔루션으로 KB 코리아포커스 적격TDF를 준비했다"며 "국내 중심 포트폴리오를 구성할 수 있는 선택지가 늘어난 만큼 투자자들이 노후 준비에 활용할 수 있길 바란다"고 말했다.

dconnect@newspim.com