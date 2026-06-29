[오늘의 정치일정] 6월 29일(월)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 28일 청와대서 메가프로젝트 국민보고회 개최했다
- 여야는 28일 국회서 최고위원회의·의총 등 당내 일정 진행했다
- 정부 부처는 28일 외교·안보·보훈 관련 회의와 간담회·기념행사 수행했다
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[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
14:00 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회(청와대 영빈관)
<외교부>
-장관
09:30 실국장 회의
11:00 한-동티모르 외교장관회담
16:00 한국 진출 인도 기업 간담회 개회사
-1차관
09:30 실국장 회의
-2차관
09:30 실국장 회의
<통일부>
-장관
15:00 임진강 수해 방지 시설 방문(경기 연천 군남 홍수조절지·필승교 등)
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
10:45 제2연평해전 승전 24주년 기념행사
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
10:00 대한법률구조공단 MOU(서울지방보훈청)
15:00 김덕룡 출판기념회(국회박물관)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회의(국회 본관 당대표회의실)
13:30 김포-제주 항공 좌석 부족 사태 관련 간담회(국회 본관 원내대표회의실)
14:00 의원총회(국회 본관 예결위회의장)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 국민의힘 대외협력위원회 청년주권포럼 출범식 좌담회 '올공 2030 청년들에게 주권 회복 해결책을 묻다'(국회의원회관 제1세미나실)
14:00 의원총회(국회 본관 246호)
-정점식 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 국민의힘 대외협력위원회 청년주권포럼 출범식 좌담회 '올공 2030 청년들에게 주권 회복 해결책을 묻다'(국회의원회관 제1세미나실)
14:00 의원총회(국회 본관 246호)
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
14:00 의원총회(국회 본관 246호)
<조국혁신당>
-신장식 당대표 권한대행
09:30 최고위원회의(본관 224호)
-김준형 원내대표
09:30 최고위원회의(본관 224호)
18:30 김대중 민주평화 아카데미(전일빌딩 245)
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:00 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
09:30 부상군인 예우 및 지원 확대를 위한 정책 세미나(공동주최, 국회의원회관 제1소회의실)
13:40 호남 반도체 클러스터 관련 기자회견 with 유의동 의원(국회 소통관 기자회견장)
14:00 시설 거주 장애인의 주거권 보장 및 지원방안을 위한 정책 토론회(공동주최, 국회의원회관 제2소회의실)
-천하람 원내대표
09:00 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
18:10 KBC 여의도초대석 출연
-이주영 정책위의장
09:00 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)