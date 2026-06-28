LS일렉트릭, 2500억원 투자 美 핵심 거점 'LS일렉트릭 유타' 증설

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생산시설 6배 · 배전솔루션 CAPA 5000억으로 확대

2027년 초 가동 목표 ··· 제조·설계·R&D '올인원' 복합 거점으로 구축

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LS ELECTRIC(일렉트릭)이 폭발적으로 성장하는 미국 전력 인프라 시장을 선점하기 위해 현지 핵심 생산 거점인 'LS일렉트릭 유타(LS ELECTRIC Utah Inc.)'의 대규모 증설에 돌입했다.

LS일렉트릭은 현지시간 25일 미국 유타주 시더시티에 위치한 'LS일렉트릭 유타'에 총 2500억원을 투자해 생산시설을 확충하는 증설 기공식을 열었다고 28일 밝혔다.

이번 증설은 2027년 초 가동을 목표로, 기존 1만 3223㎡(약 4000평)의 생산시설에 6만 6115㎡(약 2만 평)를 추가해, 총 7만 9338㎡(약 2만 4000평) 규모로 생산시설을 약 6배 확장하는 대형 프로젝트다.

LS일렉트릭은 현지시간 25일 미국 유타주 시더시티에 위치한 'LS일렉트릭 유타'에 총 2,500억 원을 투자해 생산시설을 확충하는 증설 기공식을 열었다고 밝혔다. 사진은 유타주 시더시티 'LS일렉트릭 유타' 증설 기공식 현장에서 LS일렉트릭 이충희 전무(왼쪽에서 4번째)와 스티브 넬슨(Steve Nelson) 시더시티 시장(왼쪽에서 3번째)이 관계자들과 기념촬영을 하는 모습 [사진=LS일렉트릭]

증설 프로젝트의 핵심은 미국 내 하이엔드(High-end) 전력 솔루션 생산 시설 구축과 압도적인 생산 능력(CAPA) 확보다. 신규 공장이 완공되면 LS일렉트릭 유타 사업장의 배전반 생산 능력이 연간 5000억원 수준으로 확대, 폭발적으로 성장하는 북미 전력기기 수요에 기민하게 대응할 제조 인프라를 갖추게 된다.

앞서 LS일렉트릭은 북미 배전 사업 강화를 위해 지난 2022년 630만 달러(약 77억원)를 투자해 현지 배전반 제조 업체인 MCM엔지니어링II를 전격 인수했다. 지난해 초 1차 증설을 통해 제2 공장을 준공, 생산능력을 3배 확대했으며 같은 해 하반기부터 본격 생산에 돌입하며 현지화 기틀을 탄탄하게 다진 바 있다.

유타주 시더시티 'LS일렉트릭 유타' 증설 조감도 [사진=LS일텍트릭]

LS일렉트릭 관계자는 "이번 'LS일렉트릭 유타' 투자는 북미 시장 내 신뢰도와 브랜드 인지도를 한층 강화하는 중대한 전환점이 될 것"이라며 "연간 배전반 생산 능력을 5000억원 수준으로 끌어올려 추가 매출을 확보하고, 빅테크가 이끄는 전력 인프라 슈퍼사이클 시장에서 확고한 주도권을 쥐겠다"고 말했다.

tack@newspim.com