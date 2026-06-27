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[종합] 미국, 이란 공습…"상선 공격 대응으로 미사일·드론 시설 등 타격"

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  • 미국이 26일 이란의 호르무즈 상선 공격을 휴전 위반으로 규정하고 이란 미사일·드론 시설을 공습했다.
  • 피격 선박은 대만 에버그린 소속 에버 러블리호로 인명 피해는 없었으나, 이번 사태로 양측의 해협 잠정 합의 취약성이 드러났다.
  • 이란은 해협 통항 통제권을 주장하며 미국·걸프국을 비난했고, 긴장 속에 국제 유가는 3% 하락하고 한국 선박들도 해협을 떠나고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국이 26일(현지시간) 이란의 호르무즈 해협 상선 공격이 명백한 휴전 위반이라며 이란 공습에 나섰다. 이란 전쟁을 멈춘 잠정 휴전에 서명한 지 약 열흘 만으로, 합의가 채 자리잡기도 전에 다시 무력 충돌이 벌어졌다.

미 중부사령부(CENTCOM)는 이날 성명에서 이란이 호르무즈 해협에서 상선을 공격한 데 대응해 미군 항공기가 이란의 미사일과 드론 저장시설, 해안 레이더 기지를 타격했다고 밝혔다.

이란 매체들은 이날 남부 시리크(호르무즈 해협 인근)에서 폭발음이 들렸다고 보도했다. 다만 소리의 진원지는 즉각 확인되지 않았다고 전했다.

이날 공습은 트럼프 대통령이 대응을 시사한 지 수시간 만에 이뤄졌다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 상선 공격과 관련해 이란에 대한 응징이 있을 것이냐는 질문에 "곧 알게 될 것"이라고 답한 뒤, 트루스소셜을 통해 이란이 휴전을 위반했다며 상선 공격의 책임을 이란에 돌렸다. 그는 이란 드론이 선박 상부 갑판을 때렸다면서 "피해가 발생했지만 선박은 항해를 계속할 수 있었다. 우리는 다른 드론 3대를 격추했다"고 설명했다. 이어 "명백히 이는 우리 휴전 합의에 대한 어리석은 위반"이라고 강조했다. 

피격된 선박은 대만 에버그린마린 소속의 싱가포르 선적 컨테이너선 에버 러블리호다. 선사는 영국해사무역기구(UKMTO)가 권고한 항로를 따르던 중 '미상의 물체'에 맞았으며 인명 피해는 없었고 선박은 해협을 빠져나갔다고 밝혔다.

이번 공습은 이란 전쟁을 끝내기 위한 양측의 잠정 합의가 얼마나 취약한지를 드러냈다. 이란은 그동안 호르무즈 해협의 통항을 통제할 권리를 거듭 주장하며 걸프 국가들에 미국 편에 서지 말라고 경고해 왔다. 카젬 가리바바디 이란 외무차관은 엑스(X)에 "이란의 연안국 역할을 고려하지 않는 모호한 합의나 병행 항로, 일방적 의사결정 아래에서는 호르무즈 해협의 안전한 통항을 보장할 수 없다"고 밝혔다. 이란 국영TV는 '무단 통항'을 시도한 외국 유조선 3척이 이슬람혁명수비대(IRGC)의 경고를 받고 회항했다고 전했다.

앞서 마코 루비오 미국 국무장관은 걸프협력회의(GCC)와 함께 통행료나 통제 시도 없는 자유롭고 무조건적이며 제한 없는 해협 통항을 촉구하는 공동성명을 냈다. 이란은 이를 "개입주의적이고 무책임하며 도발적"이라고 반발하며, 걸프 지역 불안의 근원은 미군 주둔이라고 주장했다. 트럼프 대통령은 이달 초 이란이 해협 재개방을 포함한 잠정 합의를 지키지 않으면 다시 이란을 폭격할 수 있다고 경고한 바 있다.

긴장 완화 노력도 이어졌다. 아랍에미리트(UAE) 압둘라 빈 자이드 외무장관은 분쟁 발발 이후 처음으로 이란 측 상대와 통화하고 해협 통항의 자유를 보장할 필요성을 강조했다고 UAE 국영 WAM통신이 전했다.

시장에서는 통항 재개 기대와 새로운 불확실성이 엇갈리며 국제 유가가 이날 약 3% 떨어졌다. 전 세계 원유와 액화천연가스(LNG) 공급의 5분의 1가량이 호르무즈 해협을 지난다. 세계 최대 원유 항구인 사우디 아람코의 라스타누라 터미널은 약 4개월 만에 원유 선적을 재개했다.

이란은 미국과 이스라엘의 2월 28일 공습으로 전쟁이 시작된 뒤 해협을 사실상 장악해 왔다. 한국 선박들도 해협을 빠져나오고 있다. 이재명 대통령은 해양수산부가 한국 선박 8척이 추가로 해협을 빠져나왔다고 보고한 데 이어 3척이 주말 동안 해협을 떠날 것이라고 밝혔다.

한편 미국과 이란은 60일간의 협상을 통해 이란의 핵 프로그램 등 더 까다로운 쟁점을 다루기로 했으나, 경제적 유인책과 핵 사찰, 이스라엘의 레바논 내 군사작전 등을 놓고 이견이 이어지고 있다.

미국과 이스라엘이 현지시간 지난 2026년 2월28일 이란에 대한 공습을 단행했다. 공습 이후 테헤란 현지에서 검은 연기가 피어오르고 있다 [사진=로이터 뉴스핌]

mj72284@newspim.com

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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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