안양시 '드림스타트 맞춤형 지원 사업' 7월부터 확대

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

최대호 시장 "아이들의 건강한 성장이 우리의 미래"

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 취약 계층 미취학 아동의 성장 격차 해소를 위해 다음 달부터 드림스타트 맞춤형 지원 사업을 확대한다고 26일 밝혔다.

시에 따르면 이번 사업 확대는 취학 전 아동에게 필요한 영양 및 학습·발달 지원을 강화해 모든 아이가 건강하게 성장할 수 있는 기반을 마련하고자 하는 것이다.

안양시청 전경. [사진=안양시]

시는 우선 아동의 영양 불균형을 예방하기 위해 정기적인 우유 지원 서비스를 운영한다. 수요 조사 후 선정된 46명의 드림스타트 미취학 아동을 대상으로 7월부터 12월까지 매주 1회 유기농 우유를 가정으로 배송한다.

특히 물품 전달에 그치지 않고 사례 관리사가 가정 점검도 실시한다. 아동이 우유를 꾸준히 섭취하며 건강한 식습관을 형성하고 있는지를 살피고 양육 환경도 함께 점검하기 위해서다.

가정 내 기초 학습 및 발달 지지를 위한 교육 복지도 강화된다. 드림스타트 사례 관리 아동 중 수요 조사를 통해 선정된 47명에게 7월부터 8월까지 책과 교구를 각각 지원할 예정이다.

지원 도서와 교구는 아동의 연령에 맞춰 언어, 인지, 정서 발달을 돕고 창의력을 기를 수 있도록 선별돼 가정에서 자연스러운 배움과 놀이가 이루어지도록 할 계획이다.

시는 이번 사업이 취약 계층 아동의 성장에 필요한 자원을 적시에 제공하고 통합 지원 체계로 자리 잡을 것으로 기대하고 있다.

최대호 시장은 "아이들의 건강한 성장이 우리의 미래"라며 "아동친화도시 안양에서 어려운 환경에 있는 아동들도 소외되지 않고 자신의 가능성을 펼칠 수 있도록 맞춤형 지원을 지속하겠다"고 강조했다.

드림스타트 취약 계층 아동 지원 사업은 사례 관리사의 방문 상담과 양육 환경, 아동 발달 조사를 기반으로 필요한 아동을 선정해 통합 서비스를 제공한다. 시는 앞으로도 미취학 아동이 건강하게 성장·발달할 수 있도록 드림스타트 사업의 맞춤형 지원을 확대할 계획이다.

1141world@newspim.com