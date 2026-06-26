이민근 안산시장 "민선9기, 민생안전 거버넌스 활성화할 것"

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제17회 일사천리 민생안전회의 개최...경찰·소방 등 6개 기관 참여

치안과 민생안전 위한 협력체계 점검하고 효과적인 대응 방안 모색

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시가 주민 참여와 지역 특성에 맞는 민생안전 거버넌스 활성화에 나섰다. 안산시는 지난 25일 시청 제1회의실에서 시 대표 6개 기관이 참여한 가운데 '제17회 일사천리 민생안전회의'를 개최했다고 26일 밝혔다.

시에 따르면 이번 회의는 하반기 안산시의 치안과 민생안전을 위한 협력체계를 점검하고 효과적인 대응 방안을 모색하기 위해 진행됐다.

이민근 안산시장이 25일 안산시청 제1회의실에서 진행된 '17회 일사천리 민생안전회의'를 주재하고 있다. [사진=안산시]

'일사천리 민생안전회의'는 안산시와 안산단원·상록경찰서, 안산소방서, 안산교육지원청, 평택해양경찰서가 참여하는 안산시 안전 거버넌스 회의체로 정기적으로 지역 안전과 관련한 주요 현안을 논의하고 공동 대책을 마련하고 있다.

회의에서는 여름철 자연재난 및 폭염 대책, 해양안전, 범죄 예방, 통학로 안전 등 시민 일상과 깊은 연관이 있는 하반기 주요 안전정책이 논의됐다.

시는 일사천리 민생안전회의의 성과를 되돌아보고 2026년 하반기 폭우와 폭염에 대비한 선제적 대응 방안을 소개했다.

시는 지난 2025년부터 10개 생활권역으로 확대 운영해온 '권역별 민생안전협의체'의 성공을 토대로 올 하반기부터는 기관 중심의 틀을 벗어나 일반 주민과 민간단체가 직접 지역 문제를 해소하는 '주민 주도형 민생안전 거버넌스 시즌3'를 본격 추진할 예정이다. 주민 참여를 통한 합동순찰과 사전 예찰 조치도 함께 실시할 계획이다.

이민근 안산시장은 "민선 8기 동안 안전의 중심에는 행정, 경찰, 소방, 교육, 해경 등 6개 기관이 유기적으로 소통해 온 일사천리 민생안전회의가 있었다"며 여름철을 맞아 풍수해 대응과 해양안전 등 선제적 조치를 강조했다.

이어 "민선 9기에는 기관 간의 협력성을 바탕으로 주민 참여와 지역 특성에 맞는 민생안전 거버넌스를 활성화하겠다"며 "시민이 안전하게 생활할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 다짐했다.

1141world@newspim.com