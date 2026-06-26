과천시 갈현동 행정복지센터, 신청사 이전 완료...29일부터 업무 시작

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7월 8일 갈현동 행정복지센터 신청사 개청식 개최

주민들에게 넓고 쾌적한 행정환경·서비스 제공

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 갈현동 행정복지센터가 신청사 이전을 완료하고 오는 29일부터 새 청사에서 행정서비스를 본격적으로 시작한다고 26일 밝혔다.

갈현동행정복지센터 신청사 전경. [사진=과천시]

시에 따르면 이 신청사는 과천대로 6길 57에 위치하며 증가하는 지역 행정수요에 대응하기 위해 조성됐다. 주민등록, 복지, 민원 등 기존 행정 업무를 정상적으로 운영하며 넓어진 민원 공간과 주민 이용 공간을 통해 쾌적한 행정환경을 제공할 예정이다.

또한 미술 강좌인 어반스케치와 힐링요가 등 다양한 주민자치 프로그램을 운영해 신청사가 문화·여가 활동의 거점 공간으로 자리 매김하도록 할 계획이다.

과천시는 신청사 이전에 대한 주민 불편을 최소화하기 위해 이전 일정과 이용 안내를 사전 홍보하고 업무 개시 초기에는 현장 안내를 통해 안정적인 운영을 준비했다.

과천시는 오는 7월 8일 갈현동 행정복지센터 신청사 개청식을 개최하고 주민들과 새로운 출발을 기념할 예정이다.

신계용 과천시장은 "갈현동 행정복지센터 신청사가 주민들에게 더 가까운 생활행정 공간이자 문화와 소통이 함께하는 열린 공간으로 자리 잡기를 기대한다"며 "앞으로 시민들이 편리하고 쾌적한 환경에서 행정서비스를 이용할 수 있도록 세심하게 운영하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com