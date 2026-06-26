박완수 경남지사 "도민이 공감하고 만족할 수 있는 도정 펼치겠다"

'경남지도자 초청 예배 및 조찬기도회' 참석

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 지역 교계와의 협력을 바탕으로 소통과 화합 중심의 도정 운영 의지를 재확인했다.

박완수 경남지사는 26일 창원 그랜드머큐어 앰배서더 호텔에서 열린 '경남지도자 초청 예배 및 조찬기도회'에 참석해 도민이 원하는 도정을 펼치고 교계와의 협력을 강화하겠다고 밝혔다.

박완수 경남지사가 26일 창원 그랜드머큐어 앰배서더 호텔에서 열린 '경남지도자 초청 예배 및 조찬기도회'에서 인사말을 하고 있다.[사진=경남도] 2026.06.26

박 지사는 인사말에서 이번 선거 당선과 관련해 "더욱 겸손한 자세로 도민을 섬기라는 뜻이라고 생각한다"면서 "선거 과정에서 드러난 갈등과 대립을 넘어 소통과 화합으로 330만 도민의 마음을 하나로 모아 도민 삶의 풍요를 높이겠다"고 말했다.

그는 "그간 도정을 도민을 위해 최선을 다해 운영해 왔다"고 평가하면서도 여전히 부족하다고 느끼는 도민들이 있다는 점을 무겁게 받아들이고 있다"며 "앞으로 더 많은 도민이 공감하고 만족할 수 있는 도정을 펼쳐 나가겠다"는 의지도 함께 밝혔다.

박 지사는 "존경받는 도지사가 되기보다 도민이 원하는 일을 하는 도지사가 되겠다"고 강조하며, 향후 도정이 혼자만의 힘으로는 이뤄낼 수 없다며 교계 지도자들의 지속적인 협력을 요청했다.

이날 행사는 사단법인 경남기독교총연합회와 사단법인 경남성시화운동본부가 공동으로 마련했으며 지방선거 당선인들을 축하하고 경남 발전, 지도자의 책임 있는 리더십, 도민 화합을 기원하기 위한 취지로 진행됐다.

행사에는 박완수 지사를 비롯한 제9회 전국동시지방선거 당선인과 기독교계 인사 등 100여 명이 참석했다. 일정은 당선감사 예배와 조찬기도회 순으로 진행됐다.

참석자들은 경남의 지속 가능한 발전과 지역사회의 평화, 도민 화합을 위해 함께 기도하고, 당선 인사들을 축하하며 지역 발전을 위한 상호 협력 의지를 다졌다. 아울러 새로 출범하는 경남 지역 지도자들이 도민을 위한 책임 있는 리더십을 바탕으로 경남의 안녕과 번영을 이끌고, 경남의 미래를 밝히는 기도의 등불이 되기를 함께 기원했다.

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