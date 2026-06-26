전주 리틀하우스어린이집, 나눔장터 수익금 기부

AI 핵심 요약beta
- 전북 전주시 리틀하우스어린이집이 26일 아나바다 나눔장터 수익금을 취약계층 지원 위해 기부했다
- 원아와 학부모 교직원 지역주민이 참여해 장난감·도서와 농산물을 판매하며 나눔과 화합의 장을 만들었다
- 아이들은 물품 판매와 기부 과정을 통해 자원 재사용과 나눔·배려의 가치를 배우는 교육적 시간을 가졌다
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[전주=뉴스핌] 이백수 기자= 전북 전주시는 송천동 리틀하우스어린이집이 아나바다 나눔장터 수익금을 지역 내 취약계층 지원을 위해 기부하며 따뜻한 나눔을 실천했다고 26일 밝혔다.
리틀하우스어린이집은 이날 전주시복지재단에 성금 48만8000원을 전달했다. 기탁금은 원아와 학부모, 교직원이 함께한 '아나바다 나눔장터' 운영 수익금으로 마련됐다.
행사에서는 사용하지 않는 장난감과 도서뿐 아니라 감자와 양파, 마늘 등 농산물도 함께 판매해 나눔의 의미를 더했다. 지역 주민들도 행사에 참여해 어린이집과 지역사회가 함께하는 화합의 장을 만들었다.
원아들은 직접 물품 판매에 참여하며 자원 재사용의 의미를 배우고 수익금을 어려운 이웃에게 기부하는 과정을 통해 나눔과 배려의 가치를 자연스럽게 익히는 시간을 가졌다.
윤방섭 전주시복지재단 이사장은 "나눔에 동참해 주신 임순정 원장과 원아 학부모 교직원 지역주민 여러분께 감사드린다"며 "소중한 성금은 도움이 필요한 전주시 어려운 이웃을 위해 뜻깊게 사용하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com