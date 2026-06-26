류삼영 동작구청장 당선인 "동작입시지원센터 상담 수용 인원 확 늘려야"

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1대1 상담 예산·공간 대폭 확충 요청

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 류삼영 서울 동작구청장 당선인이 동작구 학부모로부터 큰 인기를 얻고 있는 동작입시지원센터 1대1 입시·진로 상담 수용 인원을 대폭 늘려달라고 동작구에 요청했다.

26일 동작구에 따르면 류삼영 당선인은 전날 오후 동작구 신대방동에 있는 동작입시지원센터에서 구청 담당 공무원들에게 이같이 요청했다.

류삼영 당선인이 수험생 응원게시판에 메시지를 남기고 있다. [사진=동작구]

류 당선인은 이를 위해 "상담비 예산을 대폭 증액하고, 상담 공간도 주민센터나 대학교 강의실 등 유휴공간을 활용하는 방안도 검토하며, 흑석입시지원센터가 신설되는 오는 2029년 상반기 이전이라도 가능한 한 많은 학생들이 1대1 상담을 받을 수 있도록 해달라"고 밝혔다.

당선인은 이날 센터 측이 마련한 수험생 응원게시판에 "수험생 여러분 힘내세요! 스스로를 믿고 힘차게 나아가세요. 늘 함께 하겠습니다"라고 따뜻한 한마디를 남겼다.

동작입시지원센터가 제공하는 '1대1 입시․진로 상담'은 동작구에 거주하거나 동작구 소재 중·고등학생과 학부모를 대상으로 하며, 1인당 1회 50분씩 입시와 진로에 관한 대면 상담을 무료로 제공한다. 상담은 서울시교육청 대학진학지도지원단 소속 현직 교사가 수행한다.

센터는 양질의 상담을 무료로 제공하다보니 학생과 학부모들 사이에서 크게 인기를 끌고 있다. 센터 관계자는 "상담 예약에 실패해 아쉬움을 토로하는 학부모들 민원 전화가 빗발칠 정도로 수요가 많다"고 전했다.

류 당선인은 제9회 전국동시지방선거 당시, 흑석9재정비촉진구역인 흑석동 90번지 일대에 흑석입시지원센터를 겸한 청소년 종합교육센터를 신설하겠다고 공약한 바 있다.

kh99@newspim.com