네이버, 현대차 차세대 인포테인먼트에 앱·지도·브라우저 제공

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그랜저·아반떼 '플레오스 커넥트'에 탑재

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버가 현대차그룹의 차세대 인포테인먼트 시스템 '플레오스 커넥트'에 네이버앱, 네이버지도, 웨일 브라우저 등 주요 서비스를 제공한다.

26일 부산모빌리티쇼에서 공개된 현대차의 신차 '더 뉴 그랜저'와 '디 올 뉴 아반떼'에 플레오스 커넥트가 탑재됐다.

네이버가 현대차그룹의 차세대 인포테인먼트 시스템 '플레오스 커넥트'에 네이버앱, 네이버지도, 웨일 브라우저 등 주요 서비스를 제공한다. [사진= 네이버]

네이버는 더 뉴 그랜저를 시작으로 연내 출시 예정인 디 올 뉴 아반떼 등 플레오스 커넥트가 탑재되는 현대차그룹 소프트웨어 정의 차량에서 AI 기술과 서비스를 제공하기로 했다.

플레오스 커넥트에 탑재되는 네이버 오토앱은 운전자의 일정과 관심사, 현재 위치를 바탕으로 맞춤형 정보를 제공한다.

날씨와 뉴스, 예정된 약속을 요약하는 '투데이 브리핑' 기능으로 운전 전 필요한 정보를 확인할 수 있으며 예약 장소 방문 시간이 가까워지면 네이버지도 길안내로 자동 연결된다.

네이버지도는 별도 조작 없이 주행에 필요한 정보에 접근할 수 있도록 개선됐다. 메인 화면에서 예상 목적지와 주변 주유소, 운전점수를 한눈에 확인하고 주변 음식점과 쿠폰 정보도 제공받을 수 있다.

연료나 배터리 잔량이 부족할 때는 인근 주유소와 전기차 충전소를 추천하고 출퇴근 시간대에는 집이나 회사로의 경로를 빠르게 확인할 수 있다.

웨일 브라우저는 차량 환경에 최적화된 웹 기반 서비스와 콘텐츠를 제공한다. 주변 밝기에 따라 화면이 변하는 라이트·다크 모드를 지원해 주행 환경에 맞는 브라우징 경험을 제공한다.

최수연 네이버 대표는 "네이버가 PC에 이어 모바일에서 검색, 로컬, 쇼핑, 콘텐츠 등 일상 속 다양한 경험을 혁신해왔듯이 현대차그룹과 협력해 모빌리티 생태계 안에서도 새로운 경험을 제공해 나가고자 한다"며 "차량이 단순한 이동 수단을 넘어 이용자의 일상과 디지털 경험을 자연스럽게 연결하며 새로운 가치를 창출하는 플랫폼으로 나아가고 있는 만큼 네이버의 다양한 서비스 노하우와 기술력을 바탕으로 현대차그룹과 파트너십을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다

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