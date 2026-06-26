광명시, 전자영수증 발급 생태계 조성…일상 속 탄소중립 실천

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

소상공인 2000곳에 전자영수증 발급 시스템 설치 무상 지원

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 일상 속 탄소중립 실천을 위해 전자영수증 발급 생태계 조성에 나선다고 26일 밝혔다.

시는 전자영수증 발급이 가능한 포스(POS) 시스템의 연동비와 올해 말까지의 관리비를 소상공인 2000곳에 무상 지원할 계획이다.

광명 시청 전경. [사진=광명시]

전자영수증 시스템을 설치한 소상공인은 '기후의병 가맹점'으로 자동 가입되며 이들 매장에서 '기후의병 탄소저금통(생활 속 탄소중립 실천 시 포인트 지급 제도)' 이용자는 텀블러 사용, 장바구니 이용, 공정무역 가게 이용 등 세 가지 탄소중립 실천 항목에 대해 포인트를 자동 적립받을 수 있다.

이에 따라 이용자는 별도의 인증 절차 없이 포인트를 자동으로 승인받아 탄소중립 실천의 편의성이 크게 향상될 것으로 기대된다. 또한 탄소저금통의 신규 실천 항목으로 전자영수증 발급이 추가될 예정이다.

포인트 자동 연계와 신규 실천 항목 추가는 '기후의병 탄소저금통' 단독 앱 구축을 완료하는 오는 10월 중순부터 적용될 계획이다. 현재 전자영수증 발급 환경을 대형마트와 프랜차이즈 매장에서 지역 소상공인 매장으로 확대해 나갈 예정이다.

'기후의병 가맹점'은 광명사랑화폐(지역화폐) 가맹점으로 등록한 경우 신청 가능하며 참여를 원하는 소상공인은 온라인 서식을 작성해 응모하면 된다. 지원 대상은 선착순으로 선정된다.

박승원 광명시장은 "탄소중립은 행정, 시민, 지역사회가 함께 만들어가는 공동의 과제"라며 "앞으로도 지역 사회 구성원 누구나 일상에서 탄소중립을 실천할 수 있는 환경을 조성해 지속 가능한 도시 광명을 만들겠다"고 말했다.

광명시는 '기후의병 탄소저금통' 단독 앱 구축을 지난 6월 중순부터 추진하고 있으며 기존 웹 기반 앱에서 벗어나 이용자 편의를 위한 고도화 비용을 절감하고 안정적인 사업 운영 기반을 마련할 예정이다. 시는 오는 10월 단독 앱 개발을 완료하고 본격 운영을 시작할 계획이다.

1141world@newspim.com