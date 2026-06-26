김영도 동의과학대 총장, 전문대교협 회장 연임…고등직업교육 혁신 이끈다

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직업교육법 제정·재정지원 확대 추진…전문대학 경쟁력 강화 방점

K-TVET 세계화·AI 교육혁신 앞세워 전문대학 새 미래 모색

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한국전문대학교육협의회(전문대교협)는 김영도 동의과학대학교 총장이 제23대 회장으로 선출돼 연임한다고 26일 밝혔다.

임기는 교육부 승인일부터 2028년 9월 4일까지다.

김영도 제23대 전문대교협 회장. [사진=전문대교협]

전문대교협은 지난 25일부터 26일까지 부산 파크하얏트에서 '2026년도 총장세미나 및 임시총회'를 열었다. 임시총회 기간 진행된 회장 선거에서 김 총장은 회원대학 총장 과반수 이상의 찬성을 받아 제23대 회장에 선출됐다.

김 회장은 제22대 회장 재임 기간 정부와 국회 및 유관기관과의 협력을 강화하고 전문대학의 정책적 위상 제고와 고등직업교육 발전을 이끌어 왔다는 평가를 받았다.

전문대교협은 이번 연임에 대해 학령인구 감소와 지역소멸 위기, 인공지능(AI) 대전환 등 급변하는 교육 환경 속에서 전문대학의 지속가능한 발전과 경쟁력 강화를 이끌 적임자라는 회원대학 총장들의 신뢰가 반영된 결과라고 설명했다.

김 회장은 앞으로 '최상위 취업과 국제적 위상으로 대한민국 전문대학의 새로운 시대를 열겠다'는 비전을 바탕으로 전문대학 경쟁력 제고와 고등직업교육 혁신을 추진할 계획이다.

주요 과제는 국가 핵심산업 분야 최상위 취업 확대, 직업교육법 제정을 통한 안정적 재정지원 체계 구축, K-TVET 글로벌 확산, AI 기반 교육혁신 지원체계 강화 등이다.

김 회장은 "직업교육법 제정과 K-TVET 글로벌 확산, AI 기반 교육혁신을 통해 전문대학 전성시대를 열고 고등직업교육의 새로운 미래를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com