전문대 2028학년도 신입생 16만1504명 선발…수시 91.6% '역대 최고'

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전년보다 4970명 감소…정원 외 모집 8.0% 줄어

내신 5등급제 대비 출결 반영 인원 9.9% 증가

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한국전문대학교육협의회(전문대교협)는 전국 125개 전문대학이 수립한 '2028학년도 전문대학 입학전형 시행계획' 주요 사항을 21일 발표했다.

2028학년도 전문대학 신입생 모집인원은 정원 내·외를 합쳐 총 16만1504명이다. 2027학년도 16만6474명보다 4970명, 3.0% 줄었다.

2028학년도 전문대학 입학전형 시행계획. (명령어: 기자가 관련 내용을 입력한 후 기사용 인포그래픽 제작을 주문했음). [일러스트=챗GPT]

정원 내 모집은 12만8889명으로 전체의 79.8%를 차지한다. 전년보다 2142명 감소했다. 정원 외 모집은 3만2615명으로 2828명 줄어 감소 폭이 8.0%로 더 컸다.

모집 시기별로는 수시 비중이 더 커졌다. 2028학년도 수시모집 인원은 14만7994명으로 전체의 91.6%다. 전문대교협은 수시모집 비중이 역대 최고 수준이라고 설명했다. 정시모집은 1만3510명으로 전체의 8.4%에 그쳤다.

수시모집은 1차에서 12만16명, 2차에서 2만7978명을 선발한다. 수시 1차 모집 비중만 전체의 74.3%에 달해 전문대 입시에서는 수시 1차 지원 전략이 중요할 것으로 보인다.

전형별로는 일반전형이 5만4131명으로 전년보다 1376명 늘었다. 반면 특별전형은 10만7373명으로 6346명 줄었다. 특별전형 가운데 정원 내 특별전형은 7만4758명, 정원 외 특별전형은 3만2615명이다.

전공 분야별 모집인원은 간호·보건 분야가 4만4127명으로 가장 많았다. 전체 모집인원의 27.3%다. 이어 기계·전기전자 2만3933명, 호텔·관광 2만3040명, 연극·영화·방송·응용예술 1만1219명, 외식·조리 1만299명 순이었다.

대부분 전공 분야에서 모집인원이 줄었지만 호텔·관광 분야는 전년보다 707명 늘어난 2만3040명을 선발한다. 생활체육 분야도 160명 증가한 6869명을 모집한다.

전형 유형별로는 학생부 위주 전형이 11만2044명으로 전체의 69.4%를 차지했다. 면접 위주 전형은 2만2227명, 서류 위주 전형은 1만6226명, 실기 위주 전형은 7100명, 수능 위주 전형은 3907명이다.

특히 출결상황을 반영하는 모집인원은 4만5255명으로 전년보다 4062명, 9.9% 늘었다. 2028학년도 대입제도 개편으로 내신이 5등급제로 바뀌는 만큼 대학들이 학생부 교과 성적 외에 성실성 평가 요소를 확대하는 흐름으로 풀이된다.

2028학년도 전문대학 수시 1차 원서접수는 2027년 9월 20일부터 10월 8일까지, 수시 2차 원서접수는 같은 해 11월 12일부터 26일까지 진행된다. 정시 원서접수는 2028년 1월 3일부터 17일까지다.

전문대학은 모집 시기별 전형기간 안에서 면접과 실기 등 세부 고사 일정을 자율적으로 정한다. 대학 간 복수지원과 입학지원 횟수에는 제한이 없다.

다만 수시모집에서 일반대학, 산업대학, 교육대학, 전문대학 중 1곳이라도 합격하면 등록 여부와 관계없이 정시모집에 지원할 수 없다. 같은 학기에 입학하는 2개 이상 대학에 중복 등록하는 것도 금지된다.

전문대교협은 2028학년도 전문대학 입학전형 시행계획 주요 사항과 진로·진학 정보를 전문대학 포털 '프로칼리지'와 협의회 홈페이지에 공개해 학생과 학부모, 고교 진학지도 교사가 활용할 수 있도록 할 예정이다.

jane94@newspim.com