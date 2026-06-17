전문대교협, 7~8월 교·직원 대면연수 운영…AI 수업 설계부터 행정 실무 교육

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교수학습·직무·상담 등 5개 분야 20개 과정 개설

생성형 AI·LLM 활용 확대…현장 적용형 실습 중심

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한국전문대학교육협의회는 전국 대학 및 초·중등 교·직원을 대상으로 '2026년 7~8월 교·직원 대면연수'를 운영한다고 17일 밝혔다.

이번 연수는 오는 7월 7일부터 8월 28일까지 서울 상암 스탠포드호텔코리아에서 진행된다. 연수 과정은 교수학습, 직무 역량, 성과관리, 진로·상담, 인포그래픽 등 5개 분야 20개 과정으로 구성됐다. 각 과정은 1박 2일, 8시간 대면 집합연수 방식으로 운영된다.

전문대교협이 7~8월 AI 수업 설계부터 행정 실무 교육을 위해 교·직원 대면연수를 운영한다. (명령어: "교원들이 연수받는 모습을 기사용 일러스트로 제작해줘"). [일러스트=챗GPT]

전문대교협은 생성형 인공지능(AI) 확산과 디지털 전환이 대학 교육과 행정 전반의 주요 과제로 부상함에 따라 교원의 교수학습 혁신 역량과 직원의 실무 역량을 함께 높이는 데 중점을 뒀다고 설명했다. 이에 따라 연수 과정도 이론 전달보다 실습과 현장 적용에 초점을 맞췄다.

교수학습 분야에서는 AI와 디지털 기술을 활용한 수업 혁신 과정이 다수 편성됐다. 주요 과정은 '미래를 리드하는 인공지능 디지털(AID) 활용 교수학습법 및 수업 적용 사례', '인공지능(AI) 기반 플립러닝', '실습으로 완성하는 AI 활용 수업 설계 및 실행 전략', '미래 교육을 위한 AI 파트너: 다양한 거대언어모델(LLM)의 활용', '생성형 AI 시대, 비판적 사고를 위한 하브루타 수업 설계' 등이다.

참여형 수업 설계를 위한 과정도 운영된다. 문제중심학습(PBL), 팀기반학습(TBL), 간호 시뮬레이션 실습 설계 및 운영 전략 등이 포함됐다. 간호 시뮬레이션 과정은 핵심역량 기반 시나리오와 디브리핑 모델을 다루며 실제 수업 설계와 운영에 필요한 내용을 중심으로 진행된다.

직무 역량 분야는 신임교수와 신입직원, 대학 행정 실무 담당자를 대상으로 구성됐다. '전문대학 신임교수 역량 향상', '전문대학 신입직원 역량 향상', '대학 교·직원의 인사 관리와 감사 사례', '기초부터 고급까지 엑셀로 완성하는 데이터 분석 및 보고서 작성' 등이 개설된다. AI를 활용한 대학 교육 혁신과 연구 논문 작성 과정도 포함됐다.

학생 지원과 상담 역량 강화를 위한 과정도 마련됐다. 전문대교협은 학생상담과 진로·취업 상담 수요가 커지는 상황을 반영해 '학생상담이 쉬워지는 코칭 대화법'과 '쉽게 배워 바로 쓰는 효과적 진로 취업 상담기법'을 운영한다. 유학생 지도 전문성을 높이기 위한 '글로벌 캠퍼스 마스터 클래스'도 신설됐다.

성과관리 분야에서는 전문대학 재정지원사업 성과관리 방안을 다루고 인포그래픽 분야에서는 강의 전달력을 높이기 위한 인포그래픽 설계와 프레젠테이션 작성 실무 과정을 운영한다.

이승주 전문대교협 역량개발연수원장은 "생성형 AI의 확산과 디지털 전환 가속화는 대학 교육과 행정 전반의 혁신을 요구하고 있다"며 "이번 연수는 교원과 직원이 AI를 실제 교육과 업무에 효과적으로 활용할 수 있도록 실무 중심으로 구성했다"고 밝혔다.

이어 "앞으로도 AID 전환 중점 전문대학 지원사업과 연계해 현장에서 바로 적용 가능한 실습형 연수를 확대하고 전문대학의 AI 기반 교육혁신과 행정혁신을 선도할 수 있도록 지원하겠다"고 덧붙였다.

연수 세부 일정과 신청 방법은 전문대교협 역량개발연수원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

jane94@newspim.com