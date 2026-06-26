서울 은평구 수색동에 '어르신 안심주택' 696세대 공급

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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울 은평구 수색역 인근에 고령층을 위한 주거 공간 및 편의 시설이 공급된다.

서울시는 제3차 공공지원민간임대주택 통합심의위원회에서 은평구 수색동 72-2번지 일대에 '어르신안심주택 공급촉진지구 지정 및 사업계획(안)'에 대해 조건부가결했다고 26일 밝혔다.

[사진=서울시]

대상지는 경의중앙선 수색역·디지털미디어시티역 역세권이며, 이 곳에 서울시 안심주택 건립 및 운영기준'에 따라 공공지원민간임대주택(어르신안심주택)을 공급하는 사업이다.

지정된 공급촉진지구는 총 7978제곱미터(㎡) 규모로 이곳에 지하 7층~지상 28층(최고 높이 89.8m) 규모 총 696세대(민간임대 578세대, 공공임대 118세대) 공동주택을 조성할 예정이다.

낮 동안 어르신을 보호하는 데이케어센터와 시니어클럽이 조성되며, 특히 병원에서 퇴원한 고령자가 집으로 돌아가기 전 3개월이내 머물 수 있는 단기 지원주택 '중간집'도 운영된다. 단지 내에는 시니어헬스클럽, 맞춤형 식당, 메디컬 케어센터 등이 설치된다.

지역주민 보행 환경 개선 작업도 시행한다. 수색로와 연결되는 공공보행통로를 확보하고, 이면도로와 완충녹지를 정비한다. 건물 저층부(지하 1층~지상 2층)에는 주민들이 이용할 수 있는 상업시설도 배치한다.

최진석 서울시 주택실장은 "이번 심의 통과로 수색역 역세권에 양질의 주택을 빠르게 공급할 수 있게 됐다"며 "어르신들이 주거 걱정 없이 건강하게 노후를 보낼 수 있도록 돕고, 보행로와 편의시설을 확충해 지역이 활성화될 것으로 기대한다"고 말했다.

100wins@newspim.com