5월 외화예금 1122.5억달러…달러화·기업예금 늘며 증가 전환

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달러화 예금 22.4억달러 ↑…엔·유로화 예금 감소

대기업 경상대금 수취 영향에 기업예금 증가…개인예금은 감소

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 지난달 거주자외화예금이 달러화와 기업예금을 중심으로 증가했다. 금융시장 변동성 확대에 따른 증권사의 파생상품 거래증거금 유입과 대기업의 경상대금 수취 등이 영향을 미친 것으로 나타났다.

한국은행이 26일 발표한 '2026년 5월중 거주자외화예금 동향'에 따르면 5월 말 기준 외국환은행의 거주자외화예금 잔액은 1122억 5000만달러로 전월 말보다 15억 7000만달러 증가했다.

거주자외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등이 국내 은행에 예치한 외화예금을 말한다.

[자료=한국은행]

가장 큰 비중을 차지하는 달러화 예금은 955억 6000만달러로 전월 대비 22억 4000만달러 증가했다. 이는 대기업의 경상대금 수취와 금융시장 변동성 확대에 따른 증권사의 파생상품 거래증거금 유입 등이 영향을 미친 데 따른 것이다.

반면 엔화와 유로화 예금은 감소했다. 엔화 예금은 증권사의 고객예탁금 감소와 경상대금 지급 등의 영향으로 전월보다 6억 9000만달러 줄어든 75억 2000만달러를 기록했다. 유로화 예금도 경상대금 지급 등의 영향으로 2억 8000만달러 감소한 63억 달러로 집계됐다.

위안화 예금은 전월보다 6000만달러 감소한 12억 9000만달러를 기록했다. 영국 파운드화와 호주 달러화 등이 포함된 기타 통화 예금은 15억 8000만달러로 전월보다 3억 6000만달러 증가했다.

예금 주체별로는 기업예금이 성장을 견인했다. 기업예금 잔액은 전월 대비 25억 4000만달러 늘어난 974억 2000만달러로, 전체 외화 예금의 86.8%를 차지했다. 반면 개인예금은 148억 3000만달러로 한 달 새 9억 6000만달러 감소했다.

은행별로는 국내은행의 외화예금 잔액이 927억 3000만달러로 전월보다 3억 7000만달러 감소했다. 반면 외국은행 국내지점은 195억 2000만달러로 19억 4000만달러 증가한 것으로 집계됐다.

eoyn2@newspim.com