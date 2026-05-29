4월 외화예금 85억달러↑…달러화·기업예금이 주도

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3월 감소 후 한 달 만에 1100억달러대 회복

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 지난달 거주자 외화예금이 85억달러 넘게 늘었다. 증권사 투자자 예탁금과 연기금의 해외투자 집행자금, 대기업의 경상대금 수취 등이 겹치면서 달러화 예금이 크게 증가한 영향이다.

29일 한국은행이 발표한 '2026년 4월중 거주자외화예금 동향'에 따르면 지난 4월 말 기준 외국환은행의 거주자외화예금 잔액은 1106억8000만달러로 전월 말보다 85억1000만달러 증가했다. 지난 3월 1021억7000만달러까지 줄었던 외화예금은 한 달 만에 1100억달러대를 회복했다.

[자료= 한국은행]

통화별로는 달러화 예금 증가폭이 가장 컸다. 4월 말 달러화 예금 잔액은 933억2000만달러로 전월보다 76억8000만달러 늘었다. 전체 외화예금 증가분의 대부분을 달러화 예금이 차지했다.

한은은 달러화 예금 증가 배경에 대해 증권사의 투자자 예탁금 증가, 연기금의 해외투자 집행자금 유입, 대기업의 경상대금 수취 등이 영향을 미쳤다고 설명했다.

엔화 예금과 유로화 예금도 함께 늘었다. 엔화 예금은 82억2000만달러로 전월보다 4억달러 증가했고, 유로화 예금은 65억7000만달러로 2억6000만달러 늘었다. 위안화 예금은 13억5000만달러로 1억8000만달러 증가했다. 기타통화 예금은 12억2000만달러로 1000만달러 감소했다.

예금 주체별로는 기업예금 증가가 두드러졌다. 4월 말 기업예금 잔액은 948억8000만달러로 전월보다 80억8000만달러 늘었다. 개인예금은 158억달러로 4억3000만달러 증가했다. 전체 거주자외화예금에서 기업예금이 차지하는 비중은 85.7%, 개인예금 비중은 14.3%였다.

은행별로는 국내은행과 외은지점 모두 증가했다. 국내은행의 거주자외화예금 잔액은 931억달러로 전월보다 58억6000만달러 늘었고, 외은지점은 175억8000만달러로 26억5000만달러 증가했다.

거주자외화예금은 내국인과 국내기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등이 국내 외국환은행에 맡긴 외화예금을 뜻한다.

romeok@newspim.com