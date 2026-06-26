HMM, 글로벌 ESG 평가서 최고 등급 유지

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'에코바디스' ESG평가 3년 연속 상위 1% '플래티넘' 메달 획득

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = HMM(대표 최원혁)은 '에코바디스', '서스테이널리틱스' 등 글로벌 주요 ESG 평가 기관으로부터 최고 수준의 등급을 달성하며 지속가능경영 역량을 입증했다고 26일 밝혔다.

HMM은 프랑스 소재 글로벌 ESG 평가기관인 '에코바디스(EcoVadis)'의 2026년 평가에서 상위 1% 기업에게만 부여되는 최고 등급 '플래티넘(Platinum)' 메달을 3년 연속 획득했다.

에코바디스는 전 세계 10만 개 이상의 기업을 대상으로 △환경 △노동/인권 △윤리 △지속가능한 조달 등 4개 영역의 성과를 평가해 플래티넘(상위 1%), 골드(5%), 실버(15%), 브론즈(35%) 메달을 부여한다. 글로벌 기업들이 공급망 관리 및 협력사를 선정할 때 가장 신뢰하는 ESG 평가 지표로 꼽힌다.

'에코바디스' ESG평가 3년 연속 상위 1% '플래티넘' 메달 획득 [사진=HMM]

HMM은 올해 평가에서 종합점수 91점(100점 만점)을 기록하며 전년(87점) 대비 성과를 더욱 끌어올렸다. 특히 기존에 강점을 보였던 환경분야(95점) 외에도 부패방지경영시스템(ISO 37001) 인증을 취득하면서 윤리분야 점수가 향상되는 등 전 영역에서 상위 1% 이내의 높은 점수를 획득했다.

이와 함께 HMM은 글로벌 기관 투자자들의 핵심 투자 지표로 활용되는 미국 모닝스타(Morningstar)사의 '서스테이널리틱스(Sustainalytics)' ESG 리스크 평가에서도 'Low Risk' 등급을 유지하며 3년 연속 글로벌 선사 중 1위 자리를 유지했다.

HMM 관계자는 "세계적으로 공신력 있는 양대 글로벌 ESG 평가에서 모두 역대 최고 성적으로 3년 연속 최상위 등급을 유지한 것은 매우 뜻깊은 결과"라며, "앞으로도 기업 전반에 ESG 경영이 확고히 자리 잡을 수 있도록 실질적인 내재화 노력을 끊임없이 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

tack@newspim.com