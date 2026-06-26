하나증권, 전북 금융서비스 경쟁력 강화 위해 전주금융센터 이전 개점

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강성묵 대표이사 "전북 대표 금융 플랫폼으로 성장할 것"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 하나증권은 26일 전북 지역 금융서비스 경쟁력을 강화하기 위해 전주지점 명칭을 '전주금융센터'로 변경하고 이전 개점한다고 밝혔다.

하나증권은 전날 전주시 완산구 효자동에 위치한 전주금융센터에서 개점 기념행사를 진행했다. 행사에는 강성묵 하나증권 대표이사를 비롯해 조대현 WM그룹장, 남택민 중부지역본부장, 유성수 전주금융센터장 및 임직원, 하나은행 관계자 등 총 22명이 참석했다.

강성묵 하나증권 대표이사(왼쪽 두 번째)가 전주금융센터 이전 개점식에 참여해 유성수 전주금융센터장(왼쪽 세 번째), 임직원, 주요 손님들과 기념 촬영을 하고 있다. [사진=하나증권]

하나증권에 따르면 이번 명칭 변경과 이전은 전주혁신도시를 중심으로 확대되는 금융 환경과 기관금융 수요 증가에 선제적으로 대응하기 위해 추진됐다. 하나증권은 전주금융센터를 통해 기존의 개인자산관리(WM) 서비스는 물론, 국민연금공단 등 지역 주요 기관과 국내외 운용사를 아우르는 전문적인 자본시장 특화 금융 솔루션을 제공할 방침이다.

특히 이번에 이전한 효자동은 전주 중심 상권으로, 고객 접근성이 대폭 개선돼 지역 내 영업 경쟁력 또한 제고될 것으로 기대된다고 회사 측은 전했다. 하나증권은 이번 센터 이전을 발판 삼아 전주혁신도시를 거점으로 한 금융 네트워크를 확대해 나갈 계획이다.

강성묵 하나증권 대표이사는 "전주금융센터는 전북 지역 고객들에게 보다 전문적이고 차별화된 금융서비스를 제공하기 위한 새로운 출발점"이라며 "자산관리와 기관금융 역량을 바탕으로 지역 대표 금융 플랫폼으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com