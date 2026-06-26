분당 1680만원 팔렸다…무신사 여름 블프 '역대 최대'

온라인 판매액 2658억 돌파…온·오프라인 방문객 220만명

1억 이상 판매 브랜드 470개…국내 브랜드가 85% 차지

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 무신사의 상반기 최대 쇼핑 행사인 '무신사 무진장 26 여름 블랙프라이데이'가 역대 최대 실적을 기록했다. 여름철 패션 비수기에도 온·오프라인을 아우른 대규모 쇼핑 수요를 끌어내며 대표 패션 행사로 입지를 굳히는 모습이다.

26일 무신사는 지난 14일 오후 7시부터 24일 자정까지 약 11일간 진행한 '2026 무신사 무진장 여름 블랙프라이데이'에서 온라인 스토어 누적 판매액이 2658억원을 돌파했다고 밝혔다. 시간당 약 10억원, 분당 1680만원씩 판매된 규모다. 온·오프라인 합산 판매액은 총 2830억원을 기록했다.

무신사 메가스토어 성수 현장스케치. [사진=무신사 제공]

판매량도 크게 늘었다. 무신사 온라인 스토어 총 누적 판매량은 775만개에 육박했다. 분당 약 489개씩 팔린 셈이다. 올해는 행사 5주년을 맞아 온라인 중심 행사를 성수·서울숲 일대와 전국 오프라인 스토어로 확장했으며, 행사 기간 무신사 오프라인 스토어와 무신사 스탠다드 매장을 찾은 고객은 약 220만명에 달했다.

입점 브랜드 성장도 두드러졌다. 행사 기간 판매액 1억원 이상을 기록한 브랜드는 470개로, 2022년 첫 행사 때보다 5배 이상 늘었다. 이 가운데 국내 브랜드가 85% 이상을 차지했다. 올해 신규 입점한 피노키는 3억원 이상, 여성 브랜드 세컨드솔트와 루프는 각각 2억원 넘는 판매고를 올렸다.

대표 특가 기획전과 이벤트도 흥행을 뒷받침했다. 킨치의 '더비슈즈 샤워 808'은 단일 품목으로 8억원에 가까운 판매액을 기록했고, '오픈런 랜덤 뽑기' 이벤트 참여자는 33만명을 넘어섰다. 무신사 관계자는 "무진장 여름 블랙프라이데이가 온·오프라인을 아우른 대표 쇼핑 축제로 자리 잡았다"고 말했다.

mkyo@newspim.com