무신사 무진장, 비수기 뚫었다…성수·홍대 매장 거래액 156%↑

AI 핵심 요약beta
- 무신사가 14일~21일 온·오프 통합 행사로
- 주요 플래그십 매장 방문객 31만명 넘겼다
- 합산 거래액 156%↑·외국인 45%·지역 제휴로
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외국인 구매 비중 45%…K패션 관심에 지역 상권 연계 효과도 두각
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 무신사의 상반기 최대 규모 온·오프라인 통합 행사 '무신사 무진장 26 여름 블랙프라이데이'가 패션 비수기로 꼽히는 여름 시즌에도 오프라인 매장 집객과 매출을 끌어올리고 있다.
23일 무신사는 지난 14일부터 21일까지 무신사 메가스토어 성수, 무신사 스토어 성수·홍대 등 주요 플래그십 매장의 누적 방문객 수가 31만 명을 넘어섰다고 밝혔다. 이는 직전 달 같은 기간보다 148% 이상 증가한 수치다. 올해 론칭 5주년을 맞은 무신사 무진장이 온라인을 넘어 오프라인 소비까지 견인한 것으로 풀이된다.
거래액 증가세도 뚜렷했다. 같은 기간 성수와 홍대에 위치한 무신사 스토어의 합산 거래액은 전월 동기 대비 156% 이상 늘었다. 매장별로 운영한 '무진장 팝업존' 특가 상품과 오프라인 방문객 전용 '아카이브 세일' 등 현장 혜택이 구매 전환율을 높인 것으로 분석된다.
K-패션에 대한 관심이 커지면서 외국인 고객 유입도 두드러졌다. 행사 기간 무신사 메가스토어 성수를 포함한 주요 스토어의 전체 오프라인 구매 고객 중 외국인 비율은 45%를 기록했다. 자체 브랜드 매장인 무신사 스탠다드 역시 전국 41개 매장에서 누적 방문자 수 120만 명을 돌파했다.
지역 상권과의 연계 효과도 나타났다. 무신사는 성수·서울숲 일대 식음료 매장과 소품샵 등 80여 곳을 포함해 전국 137개 제휴 매장과 오프라인 이벤트를 진행했다. 무신사 관계자는 "온·오프라인 연계 시너지를 바탕으로 오프라인에서 기대 이상의 성과를 거두고 있다"며 "입점 브랜드의 오프라인 활로 개척과 매출 확대를 지원하겠다"고 말했다. 행사는 오는 24일 밤 11시 59분까지 진행된다.
mkyo@newspim.com