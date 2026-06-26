AI·로봇·드론 미래기술 총출동…"주말 서울퓨처랩 축제 어때"

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서울퓨처랩·마곡광장서 시민 체험 축제

드론 구조대·로봇월드컵·AI아트 등 운영

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울에서 인공지능(AI), 로봇, 드론 등 미래기술을 주제로 한 여름 축제가 열린다.

서울시는 '제4회 서울퓨처랩 축제: 미래기술 놀이터'를 27일 오전 10시부터 오후 5시까지 서울퓨처랩 체험관과 마곡광장 일대에서 개최한다고 26일 밝혔다. 이번 축제는 다양한 미래기술 체험 프로그램을 통해 시민들이 기술을 쉽고 재미있게 경험할 수 있도록 기획됐다.

서울퓨처랩은 AI, 메타버스, 로봇, 드론 등을 직접 체험할 수 있는 4개 공간으로 구성돼 있다. 연간 5만 명 이상의 체험객이 방문해 미래에 필요한 혁신적 역량을 키울 수 있는 기관으로 자리매김 중이다. 올해부터는 최근 주목받고 있는 피지컬 AI를 활용한 신규 프로그램도 도입했다.

2026 서울퓨처랩 축제 프로그램 [포스터=서울시]

'미래기술이 놀이가 되는 여름'을 주제로 한 이번 축제는 시민 참여형 체험 행사다. 기술을 단순히 학습하는 데 그치지 않고, 체험과 창작을 통해 기술을 소통의 경험으로 확장하는 데 초점을 맞췄다.

서울퓨처랩을 비롯해 서울로봇인공지능과학관, 글빛미래도서관, 강서별빛우주과학관, 한국금융과학교육원 등 협력기관과 위로미, Yusha, 유브이넥스 등 관련 기업도 참여해 다채로운 체험 프로그램을 선보인다.

행사장은 테크존, 아케이드존, 아뜰리에 등 3개 주요 체험구역으로 나뉘어, 각기 다른 방식으로 미래기술을 체험할 수 있도록 구성됐다.

테크존에서는 인공지능과 드론, 휴머노이드와의 상호작용을 통해 시민들이 기술을 직접 경험할 수 있는 기회를 제공한다. 아케이드존에서는 로봇과 센서를 이용한 다양한 미션형 게임이 마련된다. 아뜰리에는 창작형 체험공간으로, 로봇의 구조를 배우거나 나만의 AI 아트를 만드는 프로그램을 운영한다.

퓨처스테이지에서는 방문객이 직접 만든 창작물이 대형 화면에 송출되며, 미래기술 퀴즈쇼가 오전과 오후에 각각 1회씩 진행된다. 이를 통해 시민들은 각 부스에서 체험한 내용을 함께 공유하고, 퀴즈를 통해 미래기술에 대한 흥미를 높일 수 있다.

서울퓨처랩 체험관에서는 미래기술의 핵심 원리를 체험하는 실내 프로그램이 함께 운영된다. 모든 야외 프로그램은 현장 접수로 진행되며, 실내 프로그램은 서울시 공공서비스 예약 사이트에서 사전 예약을 통해 이용 가능하다.

이수연 서울시 경제실장은 "이번 축제를 통해 시민들이 AI, 로봇, 드론 등 미래기술을 직접 체험하며 흥미와 상상력을 키우는 계기가 되길 바란다"고 전했다.

kh99@newspim.com