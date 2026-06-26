작년 벤처캐피탈 투자 2조9000억…중기부, 오픈이노베이션 펀드 추진

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국내 CVC 114개사…전체 VC의 4분의 1 수준

작년 CVC 투자액 2조9000억원으로 역대 최대

바이오·방산·뷰티 2500억원 펀드 하반기 추진

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부와 기업형 벤처캐피탈(CVC), 스타트업이 한자리에 모여 개방형 혁신 활성화 방안을 논의했다. 지난해 국내 CVC 투자액이 2조9000억원으로 역대 최대를 기록한 가운데, 정부는 바이오·방산·뷰티 등 전략산업 분야에서 약 2500억원 규모 오픈이노베이션 펀드 조성도 추진할 계획이다.

중소벤처기업부는 26일 한국벤처캐피탈협회와 함께 '2026년 2분기 CVC 협의회'와 '2026 CVC 링크데이'를 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 CVC 정책 방향과 투자 동향을 공유하고, CVC와 유망 스타트업 간 투자 연계와 사업 협력 기회를 만들기 위해 마련됐다. 행사에는 중기부와 CVC, 스타트업, 벤처캐피탈협회, 중소벤처기업연구원, 한국벤처투자 등이 참석했다.

이날 공개된 중기부와 공정거래위원회 분석 결과에 따르면 2025년 기준 국내 벤처캐피탈 444개사 가운데 CVC는 114개사로 집계됐다. 이 중 일반지주회사가 소유한 CVC는 13개사였다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] 2023.04.19 victory@newspim.com

지난해 국내 CVC 투자액은 2조9000억원으로, 2022년 통계 집계 이후 최대 규모를 기록했다. 전체 벤처투자액 13조6000억원의 21.3% 수준이다. 일반지주회사 CVC 투자액은 1939억원으로 집계됐다.

중기부는 이날 CVC 제도 개선 경과와 올해 정책 추진 방향도 공유했다. 우선 연기금·기업·금융권과 함께 조성하는 'LP성장펀드'의 일환으로 10여개 기업과 함께 바이오, 방산, 뷰티 등 전략산업 분야 오픈이노베이션 펀드를 조성할 계획이라고 밝혔다. 펀드 규모는 약 2500억원으로 협의 중이며, 하반기에 운용사 모집 공고를 낼 예정이다.

국내외 대·중견기업이 스타트업과의 개방형 혁신 과정에서 투자할 경우 한국벤처투자가 연계 투자하는 '오픈이노베이션 벤처펀드'도 이달부터 본격 운용한다. 이 펀드는 투자 지분 일부에 대한 지분매수청구권을 투자사와 스타트업에 제공해 개방형 혁신을 촉진하는 구조다.

이날 행사에서는 스타트업 기업설명회(IR)와 CVC·중견기업 리버스 피칭, 네트워킹도 함께 진행됐다. 스타트업 IR에는 소프트먼트, 프렘투, 엑스와이지가 참여했다. 리버스 피칭에는 아주, CJ인베스트먼트, 크릿벤처스가 나섰다.

김봉덕 중기부 벤처정책관은 "CVC는 스타트업의 혁신과 산업계를 연결하는 핵심 가교로 자리매김하고 있다"며 "앞으로도 산업계와 스타트업 간 협력 생태계가 더욱 활성화될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com