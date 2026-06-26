韩出台民生稳价措施 投入1万亿韩元缓解居民生活负担

纽斯频通讯社世宗6月26日电 韩国政府26日宣布，将于下半年投入约1万亿韩元（约合人民币44亿元）财政资金，实施一揽子稳定民生物价措施，通过扩大农畜水产品优惠促销、减轻居民基本生活支出负担、加大对受高油价影响小微企业扶持等举措，力争将下半年居民消费价格涨幅控制在3%以内。

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韩国副总理兼财政经济部长官具润哲当天在政府首尔办公大楼主持召开紧急经济总部会议、经济部长会议及民生物价特别管理工作组（TF）会议，研究稳定民生物价和减轻居民生活负担方案。

具润哲表示，中东局势缓和后，外部不确定性有所减弱，国际油价也呈现回落态势。截至6月25日，韩国柴油平均零售价格降至每升1998.4韩元，为两个月来首次跌破每升2000韩元；汽油平均价格为每升2006.6韩元。

不过，具润哲指出，后续国际局势仍存在不确定性，高物价、高汇率、高利率以及就业增速放缓等因素仍持续加重民生负担。

政府表示，将根据国际油价走势和国内经济形势，对当前实施的应急措施进行阶段性调整。决定下调第七轮石油最高限价，但在国内成品油价格趋于稳定之前，将继续实施石油最高限价制度。

在稳定食品价格方面，政府计划于7月至8月开展历来规模最大的农畜水产品优惠促销活动，覆盖全部补贴品类。

为稳定鸡蛋价格，政府将把鲜鸡蛋进口规模扩大至目前的6倍以上，新增进口2亿枚鸡蛋。

为稳定水产品价格，政府计划于7月派出代表团赴挪威，直接进口2000吨鲭鱼，并以优惠价格投放市场。同时，政府还将直接收购部分原计划出口的国产水产品，并以半价向消费者供应。

在能源价格方面，韩国政府决定下半年继续维持现电费、燃气费等主要公共事业收费，并将液化石油气（LPG）丁烷销售附加费免征政策延长至今年年底。

对于使用煤油和液化石油气取暖且已领取能源补贴券的家庭，政府将在现有补贴基础上再追加发放14.7万韩元补贴，补贴可于2026年10月至2027年5月期间使用。

韩国政府还将进一步扩大对低收入群体和小微经营者的扶持力度，包括扩大高速公路通行费优惠对象范围，降低残疾人、国家有功人员等群体的交通支出。

针对受高油价影响的小微经营者，政府决定将"希望梦想贷款"规模由1.5万亿韩元扩大至3万亿韩元；同时进一步加大对"良心价格商户"的现金返还等奖励支持力度。

当天会议还讨论了《产业转型就业稳定基本规划》。韩国政府计划建立人工智能（AI）和绿色转型对各行业、各地区就业影响的分析体系，并于今年下半年培养1000名人工智能专业人才，以减轻产业转型带来的就业冲击。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社