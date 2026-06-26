앤더블, 소니 뮤직 손잡고 일본 진출…현지 시장 공략 나선다

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 앤더블이 세계 3대 음악 기업 중 하나인 소니 뮤직 소속 레이블 '에픽(EPIC) 레코드 재팬'과 손잡고 일본 시장에 진출한다.

26일 소속사 YH엔터테인먼트에 따르면 앤더블은 지난 5월 에픽 레코드 재팬과 일본 데뷔를 위한 계약을 체결했다. 앤더블은 정식 데뷔 전 현지 메이저 음반사와 계약을 체결하며 글로벌 성장 가능성을 입증했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 앤더블. [사진=YH엔터테인먼트] 2026.06.26 alice09@newspim.com

앞서 앤더블은 지난 5월 국내에서 미니 1집 '시퀀스 01: 큐리어시티)Sequence 01: Curiosity)'를 발매하며, 가요계에 데뷔했다.

이들은 미니 1집으로 한터차트 기준 초동 73만 장을 돌파하며 역대 그룹 데뷔 앨범 초동 톱4에 안착한 데 이어, 타이틀곡 '큐리어스(Curious)'로 데뷔 8일 만에 음악방송 2관왕을 차지한 바 있다.

특히 앤더블은 일본 정식 데뷔 전부터 주요 앨범 차트 상위권을 섭렵하며 존재감을 빛냈다.

미니 1집은 일본 최대 레코드숍 타워레코드 전점 종합 앨범 주간 차트 2위, 빌보드 재팬 다운로드 앨범 차트 2위, 오리콘 주간 합산 앨범 랭킹 4위에 이름을 올리며 현지 내 높은 관심을 보여줬다.

글로벌 팬들의 뜨거운 성원 속에 앤더블은 오는 30일~7월 2일 일본 K아레나 요코하마, 7월 11일~7월 12일 지라이온 아레나 고베에서 쇼콘 '웰컴 투 큐리어스(Welcome to Qurious)'을 개최한다.

이는 '큐리어시티 스터기 클럽(Curiosity Study Club)'이라는 콘셉트 아래, 앤더블은 '큐리어스'를 포함해 자신들의 음악적 역량을 오롯이 담아낸 완성도 높은 퍼포먼스를 선사할 예정이다.

alice09@newspim.com