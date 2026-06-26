"근로자 건강 최우선"…롯데건설, 여름 현장 온열질환 막는다

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체감온도별 작업 조정·휴식·작업중지권 운영

간식트럭·팥빙수 제공 등 전국 현장 지원 확대

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 롯데건설이 여름철 무더위로부터 전국 건설현장 근로자들의 건강을 지키기 위해 온열질환 예방 활동에 나섰다.

오일근 롯데건설 대표(맨 왼쪽)가 지난 25일 경기도 오산시에 위치한 '롯데캐슬 위너스포레' 건설현장에서 혹서기 온열질환 예방 캠페인을 진행하고, 근로자들에게 팥빙수와 이온음료, 혹서기 용품 등을 나눠주고 있다. [사진=롯데건설]

롯데건설은 여름철 무더위로부터 전국 현장 근로자들의 건강을 지키기 위해 혹서기 폭염 대비 온열질환 예방에 나섰다고 26일 밝혔다.

오일근 롯데건설 대표는 전일 경기도 오산시에 위치한 '롯데캐슬 위너스포레' 건설현장을 방문해 혹서기 온열질환 예방 캠페인을 진행했다.

이날 행사에서 오 대표를 비롯한 경영진은 600여명의 현장 근로자들에게 팥빙수와 이온음료, 혹서기 필수 용품 등이 담긴 박스를 직접 전달했다. 박스에는 쿨토시, 안면 마스크, 햇빛 가리개, 안전모 내피 등 무더위를 이겨내기 위한 물품이 포함됐다.

롯데칠성음료와 협업해 마련한 현장 부스에서는 온열질환 예방 체험 프로그램도 운영했다. 폭염 대비 안전수칙을 주제로 공을 떨어뜨려 경로에 따라 결과가 결정되는 '플링코 게임'을 진행하고, 냉각 용품과 이온분말, 음료 등을 경품으로 제공했다.

롯데건설은 올여름 전국 현장 규모에 맞춰 간식트럭을 운영하거나 팥빙수와 아이스크림을 지속적으로 제공할 예정이다.

롯데건설 임원진은 이날 현장에서 안전보건경영회의도 주재했다. 근로자 작업환경과 혹서기 안전보건 관리현황을 점검하고, 고용노동부의 '폭염안전 5대 기본수칙'과 폭염 대응지침에 맞춰 운영 중인 온열질환 예방대책을 집중적으로 살폈다.

롯데건설은 현장 온도에 따른 대응 지침을 운영하고 있다. 체감온도가 31도를 넘으면 작업시간을 조정하고, 33도 이상 폭염주의보가 발령되면 2시간마다 20분간 휴식시간을 부여한다.

체감온도가 35도 이상이면 무더위 시간대인 14시~17시 옥외작업을 중단한다. 38도 이상 폭염중대경보가 발령될 경우 긴급조치 작업을 제외한 옥외작업을 멈춘다.

현장에는 냉방장치와 식수설비가 설치된 휴게시설도 운영된다. 롯데건설은 근로자들에게 개인용 냉수, 이온분말, 보냉장구 등을 제공하고 있다. 주 1회 '보건DAY'를 통해 온열질환 예방 교육도 시행 중이다.

근로자가 스스로 건강 이상을 느끼거나 위험 상황이라고 판단할 경우 즉시 작업을 중지할 수 있는 '작업중지권' 사용도 적극 장려한다.

롯데건설 관계자는 "무더운 날씨 속에서도 최선을 다해 현장을 지키는 근로자 분들의 건강과 안전이 최우선"이라며 "앞으로도 지속적인 캠페인과 현장 점검을 통해 누구나 안심하고 작업할 수 있는 안전하고 쾌적한 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 롯데건설은 여름철 현장 근로자 보호를 위해 어떤 캠페인을 진행했습니까?

A. 롯데건설은 경기도 오산시 '롯데캐슬 위너스포레' 건설현장에서 혹서기 온열질환 예방 캠페인을 진행했습니다. 오일근 대표를 비롯한 경영진이 현장 근로자 600여명에게 팥빙수와 이온음료, 혹서기 필수 용품을 직접 전달했습니다.

Q. 근로자들에게 전달된 혹서기 필수 용품에는 무엇이 포함됐습니까?

A. 박스에는 쿨토시, 안면 마스크, 햇빛 가리개, 안전모 내피 등이 포함됐습니다. 무더위 속에서 현장 근로자들이 온열질환을 예방하고 작업할 수 있도록 마련된 물품입니다.

Q. 롯데칠성음료와 협업한 현장 부스에서는 어떤 프로그램이 운영됐습니까?

A. 온열질환 예방 체험 프로그램이 운영됐습니다. 폭염 대비 안전수칙을 주제로 '플링코 게임'을 진행하고, 냉각 용품과 이온분말, 음료 등을 경품으로 제공했습니다.

Q. 롯데건설은 폭염 단계별로 어떤 작업 지침을 운영하고 있습니까?

A. 체감온도가 31도를 넘으면 작업시간을 조정하고, 33도 이상 폭염주의보가 발령되면 2시간마다 20분간 휴식시간을 부여합니다. 35도 이상이면 14시~17시 옥외작업을 중단하고, 38도 이상 폭염중대경보가 발령되면 긴급조치 작업을 제외한 옥외작업을 멈춥니다.

Q. 롯데건설은 현장 근로자의 온열질환 예방을 위해 추가로 어떤 조치를 하고 있습니까?

A. 현장에 냉방장치와 식수설비가 설치된 휴게시설을 운영하고 있습니다. 개인용 냉수, 이온분말, 보냉장구를 제공하고 주 1회 '보건DAY'를 통해 온열질환 예방 교육도 시행하고 있습니다.

chulsoofriend@newspim.com