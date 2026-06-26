동아제약 '박맛젤', 픽닷과 콜라보 진행…MZ 소비자 공략

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7월 한 달간 한정판 포토 프레임 운영

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약이 리브랜딩한 '박카스맛젤리(박맛젤)'를 앞세워 젊은 소비자 공략에 나선다. 무인사진관 브랜드 '픽닷(Picdot)'과 협업해 한정판 포토 프레임과 경품 이벤트를 선보이며 체험형 마케팅을 강화한다.

동아제약은 박카스맛젤리가 '박맛젤'로 새롭게 단장한 것을 기념해 픽닷과 협업 이벤트를 진행한다고 26일 밝혔다.

동아제약이 '박카스맛젤리'가 '박맛젤'로 새롭게 태어난 것을 기념해, 무인사진관 브랜드 '픽닷(Picdot.)'과 손잡고 특별한 콜라보레이션 이벤트를 진행한다. [사진=동아제약]

박맛젤은 기존 제품의 맛과 식감을 유지하면서 패키지 디자인을 새롭게 적용했다. 노란색과 주황색을 활용한 디자인으로 브랜드 이미지를 강화하고, 일상에서 즐기는 간식 브랜드로 소비자 접점을 넓혀 나갈 계획이다.

이번 협업은 오는 7월 1일부터 31일까지 전국 픽닷 매장에서 진행된다. 행사 기간 방문객은 '박맛젤' 한정판 프레임 2종과 캐릭터 스티커를 활용해 네 컷 사진을 촬영할 수 있다.

정식 운영에 앞서 26일부터 28일까지는 픽닷 성수점에서 사전 행사가 열린다. 방문객은 무료 촬영과 함께 100% 당첨 럭키드로우 이벤트에 참여할 수 있다.

럭키드로우는 7월 3일부터 5일까지 서울숲점과 강남점, 7월 10일부터 12일까지 합정점에서도 이어진다.

이 밖에도 한정판 프레임에 포함된 QR코드를 통해 경품을 받을 수 있는 이벤트와 촬영 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 올리면 추첨을 통해 경품을 제공하는 온라인 이벤트도 함께 진행된다.

동아제약 관계자는 "리브랜딩한 박맛젤을 보다 재미있게 경험할 수 있도록 이번 협업을 마련했다"며 "픽닷에서 네 컷 사진을 촬영하며 다양한 이벤트도 함께 즐기길 바란다"고 말했다.

한편 동아제약은 최근 젊은 소비층과의 접점을 확대하기 위해 다양한 브랜드 협업과 체험형 마케팅을 이어가고 있다.

sykim@newspim.com