전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.26 (금)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

여야 방미단, 한미 조선협력 해법 모색…"존스법 우회 '특구 방식' 공감대"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 여야 방미단이 25일 미국서 마스가 추진을 위한 존스법 우회안을 제시했다.
  • 의원들은 특별경제구역 예외와 숙련인력 비자 완화를 함께 요청했다.
  • 대러 제재로 묶인 한화오션 쇄빙선 인도 문제도 예외 적용을 촉구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

미 의회 "존스법 개정 어렵다"
러 발주 선박 제재 예외 요구

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미국을 방문 중인 여야 의원들이 한미 조선업 협력, 이른바 '마스가(MASGA)' 프로젝트 추진을 위해 미 존스법(Jones Act) 우회 방안과 대러 제재로 묶인 선박 인도 문제 해결을 집중 제기했다. 미국 정치권에서는 존스법 개정이 사실상 불가능하다는 인식이 강한 가운데, 특정 지역을 지정해 예외를 인정하는 방식에 대해서는 "검토해볼 수 있다"는 반응이 나온 것으로 전해졌다.

더불어민주당 송영길·김영배·김용만, 국민의힘 조경태, 조국혁신당 강경숙 의원 등 여야 의원들로 구성된 방미단은 25일(현지시간) 워싱턴DC에서 특파원 간담회를 열고 백악관, 국무부, 의회 인사들과의 면담 결과를 설명했다.

핵심 쟁점은 미국 연안 운송을 '미국 건조·미국 국적·미국 소유 선박'으로 제한한 존스법이다. 의원들은 "미국 내 조선 산업 생태계와 숙련 인력 기반이 한국 수준으로 형성돼 있지 않아 단기간 내 현지 생산으로 성과를 내기는 어렵다"며 "존스법을 그대로 둔 채로는 트럼프 행정부 임기 내 가시적 성과 창출이 불가능하다"고 강조했다.

의원들은 이에 따라 한미 자유무역협정(FTA)의 '원산지 인정'과 유사하게 특정 지역을 '특별 경제구역'으로 지정해 예외를 적용하는 우회 방안을 제시했다. 이는 과거 개성공단 제품의 원산지를 인정받은 방식과 유사한 구조다. 의원들은 "미국 측 인사들이 기존에 깊이 검토한 사안은 아니지만, 설명을 듣고 나서는 '합리적이고 논의해볼 만하다'는 반응을 보였다'는 반응을 보였다"고 전했다.

특히 조선업의 핵심인 숙련 인력 문제도 부각됐다. 의원단은 "조선소 현장을 지탱하는 '사이트 엔지니어'급 중간 숙련 인력은 최소 15~20년의 경험이 필요한데, 이를 미국에서 단기간에 양성하는 것은 사실상 불가능하다"며 "비자 프로그램 완화 등 병행 조치가 필요하다"고 지적했다.

이번 방미에서 대러 제재로 인한 한화오션의 LNG 쇄빙선 인도 지연 문제도 주요 의제로 다뤄졌다. 한화오션은 러시아 측이 발주한 쇄빙 LNG 운반선 6척(총 2조원 규모)을 사실상 완성했지만, 제재로 인해 인도하지 못하고 있다. 러시아 측은 이미 국제상사중재를 통해 약 800만 달러 규모의 손해배상을 청구한 상태다.

의원들은 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 국무부, 백악관 국가안보(NS) 라인을 상대로 "해당 계약은 전쟁 이전 체결된 만큼 예외 적용이 필요하다"고 요청했다. 이어 "손해배상 부담이 현실화될 경우 기업 유동성 악화로 이어져 마스가 프로젝트 투자 여력까지 훼손될 수 있고, 이는 미국에도 손해"라고 강조했다.

아울러 "한국 조선업이 제재로 위축될 경우 러시아의 발주가 중국으로 이동하고, 이는 결과적으로 중국 조선 경쟁력만 키우는 결과로 이어질 수 있다"는 점도 설득 논리로 제시됐다.

의원단은 이번 접촉에서 미국 정치권의 기류도 함께 확인했다고 밝혔다. 11월 중간선거를 앞두고 미 정가의 관심이 통상·무역 이슈에 집중돼 있으며, 한반도 문제는 우선순위에서 밀릴 가능성이 크다는 평가다. 다만 북한 변수 등 돌발 상황이 발생할 경우 의제화 가능성은 열려 있다는 반응이 나왔다.

이와 함께 의원들은 전시작전통제권 전환, 한국 기업의 대미 투자 관련 '이중 관세' 부담, 전문 인력 비자 문제 등도 제기하며 제도 개선 필요성을 강조했다.

의원단은 "조선 협력은 단순한 산업 협력을 넘어 한미 동맹 차원의 전략 프로젝트"라며 "제도적 장애를 해소하지 못하면 미국 역시 공급망과 안보 측면에서 손해를 볼 수 있다"고 밝혔다.

더불어민주당 김용만·김영배·송영길, 조국혁신당 강경숙 의원(사진 왼쪽부터) 등 여야 의원들로 구성된 방미단이 2026년 6월 25일(현지시간) 워싱턴DC에서 특파원 간담회를 갖고 있다. [사진=뉴스핌]

dczoomin@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00
사진
이만희 신천지 총회장 구속 [서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 국민의힘 책임당원 집단 가입 의혹을 받는 이만희 신천지예수교증거장막성전(신천지) 총회장이 구속됐다. 서울중앙지법 김진만 영장전담 부장판사는 24일 오후 2시 정당법 위반 등 혐의를 받는 이 총회장에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고, 이날 밤 "증거인멸의 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.  이 총회장은 지난 2021∼2024년 국민의힘 대선·총선 경선 등에 영향을 미칠 목적으로 신도들에게 당원 가입을 강제한 혐의를 받고 있다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 국민의힘과의 정교유착 비리 의혹을 받고 있는 이만희 신천지 총회장이 24일 오후 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. 2026.06.24 photo@newspim.com 이 사건을 수사한 정교유착 비리 검·경 합동수사본부는 신천지가 '필라테스 프로젝트' 등 이름으로 신도들의 국민의힘 입당을 독려했고, 5만여 명이 넘는 신도가 국민의힘에 당원으로 가입한 것으로 의심하고 있다. 합수본에 따르면 20대 대선을 앞둔 2021년 7∼9월 신천지 신도 6482명이 입당한 것을 시작으로 2022년 1월 2873명, 2022년 12∼1월 3만5073명, 2023년 9월∼2024년 1월 1만2044명이 당원으로 가입한 것으로 조사됐다. 합수본은 신천지가 교회 건물 용도 변경을 비롯한 각종 교단 내 현안을 해결하기 위해 조직적으로 당원 가입을 진행했다고 보고 있다. 합수본은 이 총회장에 대해 지난 22일 구속영장을 청구했다. 앞서 지난 17일 '신천지 2인자'로 지목된 고동안 전 총회 총무 등 신천지 전직 간부 3명이 이 총회장과 같은 혐의로 구속됐다. gdy10@newspim.com 2026-06-24 23:16

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동